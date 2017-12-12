Главную площадь Волгограда готовят к Новому году

Источник: Комсомольская правда

Пока рабочие установили только 20-метровый каркас. Следующий этап — монтаж контура из ветвей и светодиодных украшений. Уже в середине декабря главная городская елка засветится разноцветными праздничными огнями.

А вокруг зеленой красавицы выстроятся красочные декорации и светящиеся композиции. Среди них будут и уже привычные, и новинки — трехметровые светящиеся сапоги. Так что с середины декабря до окончания рождественских праздников это место станет центром притяжения для волгоградцев и гостей города.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии, в связи с подготовкой к праздникам и последующими новогодними гуляньями на площади Павших Борцов временно отменят стоянку автотранспорта. Припарковать здесь автомобиль нельзя будет с 12 декабря до середины января. В будничный режим площадь вернется после завершения всех праздничных мероприятий 17 января.