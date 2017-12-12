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17:57 (мск), источник: Комсомольская правда

Главную площадь Волгограда готовят к Новому году

Главная городская новогодняя ёлка в Волгограде по традиции разместится в центре на площади Павших Борцов. Там уже пятый день продолжается монтаж главного символа праздника.

Источник: Комсомольская правда

Пока рабочие установили только 20-метровый каркас. Следующий этап — монтаж контура из ветвей и светодиодных украшений. Уже в середине декабря главная городская елка засветится разноцветными праздничными огнями.

А вокруг зеленой красавицы выстроятся красочные декорации и светящиеся композиции. Среди них будут и уже привычные, и новинки — трехметровые светящиеся сапоги. Так что с середины декабря до окончания рождественских праздников это место станет центром притяжения для волгоградцев и гостей города.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии, в связи с подготовкой к праздникам и последующими новогодними гуляньями на площади Павших Борцов временно отменят стоянку автотранспорта. Припарковать здесь автомобиль нельзя будет с 12 декабря до середины января. В будничный режим площадь вернется после завершения всех праздничных мероприятий 17 января.

В программе праздника на Новый год в Волгограде более 150 событий. 31 декабря волгоградцев и гостей города приглашают встретить Новый год у главной городской елки на площади Павших Борцов. Здесь пройдет шоу-программа «Новый год_собака_шоу 2018». Конкуренцию этой площадке составит Комсомольский сад, где откроется резиденция Деда Мороза. Развлекательные программы будут идти на протяжении почти трех недель. Шоу-программы подготовит каждый из районов города.

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