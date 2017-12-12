Главную площадь Волгограда готовят к Новому году
Главная городская новогодняя ёлка в Волгограде по традиции разместится в центре на площади Павших Борцов. Там уже пятый день продолжается монтаж главного символа праздника.
Главная городская новогодняя ёлка в Волгограде по традиции разместится в центре на площади Павших Борцов. Там уже пятый день продолжается монтаж главного символа праздника.
Пока рабочие установили только 20-метровый каркас. Следующий этап — монтаж контура из ветвей и светодиодных украшений. Уже в середине декабря главная городская елка засветится разноцветными праздничными огнями.
А вокруг зеленой красавицы выстроятся красочные декорации и светящиеся композиции. Среди них будут и уже привычные, и новинки — трехметровые светящиеся сапоги. Так что с середины декабря до окончания рождественских праздников это место станет центром притяжения для волгоградцев и гостей города.
Как сообщили «КП-Волгоград» в
В программе праздника на Новый год в Волгограде более 150 событий. 31 декабря волгоградцев и гостей города приглашают встретить Новый год у главной городской елки на площади Павших Борцов. Здесь пройдет