Воронежцев чаще всего волнуют вопросы, связанные со сферой ЖКХ

Источник: Вести - Воронеж

Сегодня общероссийский день приёма граждан. Любой желающий может прийти с наболевшим вопросом в любой орган власти, а чиновники обязаны его принять и по возможности решить проблему. Для обращения требуется только паспорт. Приём проходит в порядке живой очереди.

Кстати, сегодня все учреждения будут работать по продлённому графику — до 20:00. Количество обращений в этот день с каждым годом растёт, отмечают чиновники. При этом вопросы касаются абсолютно разных сфер, но с некоторыми проблемами граждане обращаются чаще.

— Наиболее часто граждане обращаются с вопросами о нарушении жилищного законодательства, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, неисполнение решений судов, нарушение трудовых прав, — сообщила Оксана Шайкина, старший прокурор отдела прокуратуры Воронежской области.