Воронежцев чаще всего волнуют вопросы, связанные со сферой ЖКХ
В общероссийский день приёма граждан все учреждения Воронежа будут работать до 20:00. День Конституции не только праздник, но и проверка на профпригодность для всех чиновников.
В общероссийский день приёма граждан все учреждения Воронежа будут работать до 20:00. День Конституции не только праздник, но и проверка на профпригодность для всех чиновников.
Сегодня общероссийский день приёма граждан. Любой желающий может прийти с наболевшим вопросом в любой орган власти, а чиновники обязаны его принять и по возможности решить проблему. Для обращения требуется только паспорт. Приём проходит в порядке живой очереди.
Кстати, сегодня все учреждения будут работать по продлённому графику — до 20:00. Количество обращений в этот день с каждым годом растёт, отмечают чиновники. При этом вопросы касаются абсолютно разных сфер, но с некоторыми проблемами граждане обращаются чаще.
— Наиболее часто граждане обращаются с вопросами о нарушении жилищного законодательства, в сфере
— Если так получилось, что обратился заявитель, но мы не можем помочь потому, что не мы решаем подобные вопросы, есть всероссийский электронный ресурс, называется ССТО РФ, и мы по системе электронной связи можем связаться со многими учреждениями нашего города, — отметила Наталья Сенцова, начальник отдела администрации Воронежа.