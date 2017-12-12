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18:04 (мск), источник: Комсомольская правда

Стало известно, когда откроется новый автовокзал на Сормовском повороте

В первой половине 2018 года на него должны перейти все маршруты с автостанции «Канавинская».

Автобусы областных междугородных и пригородных маршрутов будут отправляться от нового автовокзала на Московском шоссе с 20 января 2018 года. Об этом сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

В настоящее время строительство нового транспортно-пересадочного узла «Канавинский» в районе Сормовского поворота уже завершается.

Действующая в настоящее время автостанция «Канавинская» не соответствует даже минимальным требованиям к оборудованию автовокзалов и автостанций, утвержденным приказом Министерства транспорта РФ.

Кроме того, улица Советская, на которой сейчас располагается автостанция, должна стать пешеходной зоной для болельщиков во время проведения матчей Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

— Новый автовокзал — более современный, комфортный, качественный и полностью отвечает всем необходимым требованиям — в том числе по доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, — подчеркнули в минтрансе Нижегородской области.

В течение первой половины 2018 года на новый автовокзал будут поэтапно переведены все междугородные и пригородные маршруты, которые в настоящее время приходят на автостанцию «Канавинская» и на Гордеевский пятачок с Борского, Кировского, Костромского, Балахнинского, Ивановского, Дзержинского и Московского направлений.

После того как все маршруты перейдут на новый транспортно-пересадочный узел, старая автостанция будет закрыта.

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