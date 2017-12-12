Стало известно, когда откроется новый автовокзал на Сормовском повороте
В первой половине 2018 года на него должны перейти все маршруты с автостанции «Канавинская».
В первой половине 2018 года на него должны перейти все маршруты с автостанции «Канавинская».
Автобусы областных междугородных и пригородных маршрутов будут отправляться от нового автовокзала на Московском шоссе с 20 января 2018 года. Об этом сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.
В настоящее время строительство нового
Кроме того, улица Советская, на которой сейчас располагается автостанция, должна стать пешеходной зоной для болельщиков во время проведения матчей Чемпионата мира по футболу в 2018 году.
— Новый автовокзал — более современный, комфортный, качественный и полностью отвечает всем необходимым требованиям — в том числе по доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, — подчеркнули в минтрансе Нижегородской области.
В течение первой половины 2018 года на новый автовокзал будут поэтапно переведены все междугородные и пригородные маршруты, которые в настоящее время приходят на автостанцию «Канавинская» и на Гордеевский пятачок с Борского, Кировского, Костромского, Балахнинского, Ивановского, Дзержинского и Московского направлений.
После того как все маршруты перейдут на новый