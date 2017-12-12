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18:15 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре завершено строительство путепровода для трамваев под ул. Дальней

В марте начнется тестирование трамвайной линии.

В Самаре завершено строительство путепровода для трамваев под улицей Дальней, общая готовность трамвайной линии от улицы Ташкентской до стадиона «Самара Арена» составляет порядка 70%, сообщает администрация областного центра.

Протяженность новой трамвайной ветки составит 2,2 км. В состав объекта входит путепровод тоннельного типа, который располагается вдоль Московского шоссе и служит для пропуска двух трамваев под улицей Дальней.

Также проектом предусматривается строительство трех новых тяговых подстанций на улицах Гастелло, Галактионовской, Барбошиной поляне общей мощностью 9 000 кВт. Они обеспечат равномерное распределение нагрузки на всем протяжении маршрута и бесперебойное выполнение нового графика движения подвижного состава. Общая готовность трех тяговых подстанций составляет 90%.

«Все земляные работы на объекте завершены, ведется монтаж опор контактной сети, освещения. Установлены восемь новых стрелок: две на ул. Ташкентская, шесть на разворотном кольце. Стрелки оборудованы автоматическим переводом и обогревом», — рассказал заместитель руководителя МБУ «Управление капитального строительства» Владимир Рылкин.

В центре разворотного кольца трамвая проектом предусмотрено одноэтажное здание конечного диспетчерского пункта «Стадион». В начале года здесь уже стартуют отделочные работы, а с февраля начнется монтаж оборудования.

Работы ведутся в соответствии с графиком. Планируется, что в марте начнется тестирование трамвайной линии. Ввод в эксплуатацию запланирован на апрель 2018 года.

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