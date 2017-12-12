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18:11 (мск), источник: НТА-Приволжье

Молодежный центр открылся в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

Нижний Новгород. 12 декабря. НТА-Приволжье — Молодежный центр открылся в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

Как сообщает управление по связям с общественностью и СМИ городской Думы, в открытии этого Дома молодежи в Автозаводском районе приняла участие глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко. Она осмотрела все тематические площадки центра, которые уже функционируют. Центр получил название «Твой выбор!».

«Сегодня Автозаводский район первым открывает молодежный центр, это пример для всех остальных районов. Такие центры должны быть в “шаговой” доступности, чтобы ребята могли приходить сюда со своими идеями, мыслями и проблемами. Здесь они смогут получить не только поддержку, но и, самое главное, отправную точку для реализации своих даже самых смелых идей. Только в Автозаводском районе молодежи с 18 до 30 лет более 70 тысяч человек, и для нас очень важно, чтобы они чувствовали поддержку, чувствовали, что нужны городу и понимали, сколько всего важного они могут сделать для Нижнего Новгорода», — отметила Елизавета Солонченко.

Помещение, где расположился Дом молодежи, является муниципальным. Оно расположено в типовой пятиэтажке в большом микрорайоне. Это позволяет ему стать удобным с логистической точки зрения, учитывая близость станции метро. Помещение ребята отремонтировали своими силами, в работе принимало участие более 100 человек. На площади 85 квадратных метров расположилось пять тематических площадок.

В перечень этих площадок входит многофункциональный медиазал, где проводятся кинопоказы и тренинги. Кроме этого, можно будет просто прийти и пообщаться со своими друзьями, для этого там установлены пуфы и диваны из паллет.

Также там расположился конференц-зал, где можно проводить круглые столы, семинары, различные заседания. Еще одной из площадок стал коворкинг (коллективный офис), который предназначен для работы над проектами как для индивидуальной работы, так и для работы в малых группах. В офисе резидентов будут работать руководители молодежных общественных организаций. Также в помещении есть фудкорт, можно подключиться к сети wi-fi.

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