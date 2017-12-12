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20:06 (мск), источник: Informburo.kz

Синоптики рассказали, какой будет погода в среду, 13 декабря

Предлагаем ознакомиться с полным прогнозом погоды на 13 декабря, представленным на сайте РГП «Казгидромет».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 61% 750 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Informburo.kz

В Астане синоптики обещают день без осадков. Ночью ожидается от -22 до -24 градусов, днём температура воздуха от 13 до 15 градусов мороза.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от 9 до 11 градусов мороза, днём от -2 до -4 градусов.

В Акмолинской области без осадков. Температура воздуха ночью от -20 до -25 градусов, днём от -13 до -18 градусов.

В Актюбинской области облачно, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит от -15 до -20 градусов, днём от -7 до -12 градусов.

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В Алматинской области синоптики обещают день без осадков. Температура воздуха ночью от -9 до -11 градусов, днём от -3 до -5 градусов.

В Атырауской области снег с дождём. Ночная температура воздуха составит от 0 до -5 градусов, днём от -2 до +3.

В Восточно-Казахстанской области синоптики обещают снег. Температура воздуха ночью от 15 до 20 мороза, днём от -9 до -14 градусов.

В Жамбылской области переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит от 9 до 14 мороза, днём от -3 до -8 градусов.

В Западно-Казахстанской области снег. Температура воздуха ночью от 0 до -5 градусов, днём столбик термометра останется на этой же отметке.

В Карагандинской области ясная погода, осадков не ожидается. Ночью температура воздуха от 17 до 22 мороза, днём ожидается от -10 до -15 градусов.

В Костанайской области без осадков. Ночью на территории региона ожидается от -17 до -22 градусов по Цельсию, днём от -10 до -15 градусов.

В Кызылординской области ясная, без осадков, погода. Температура воздуха ночью составит от -12 до -17 градусов, днём от -6 до -11.

В Мангистауской области переменная облачность, ночью возможен снег. Ночная температура воздуха от -2 до +3 градусов. Температурный фон днём составит от 0 до +5 градусов по Цельсию.

В Павлодарской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 21−26 мороза, днём от -13 до -18 градусов.

В Северо-Казахстанской области осадков не ожидается. Ночью температура воздуха от -14 до -19 градусов, днём от -7 до -12 градусов по Цельсию.

В Южно-Казахстанской области синоптики обещают день без осадков. Температура воздуха ночью от 6 до 11 мороза, днём воздух прогреется от -3 до +2 градусов.

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