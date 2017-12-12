Бабушка и мама в Гомеле «залечили» подростка до галлюцинаций

Как пишет издание, сотрудники милиции, разбираясь в ситуации, выяснили, что два дня накануне госпитализации мальчик жаловался на боли в животе после футбольной тренировки.

Мать ребенка к медикам решила не обращаться, а начала лечить сына сама — он стала давать мальчику различные таблетки, в том числе препараты против диареи. К «лечению» подключилась и бабушка — она поила внука травяными отварами на основе корня калгана. После этого у ребенка начались галлюцинации, и он был оперативно доставлен в больницу.