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18:17 (мск), источник: Sputnik.by

Бабушка и мама в Гомеле «залечили» подростка до галлюцинаций

МИНСК, 12 дек — Sputnik. Подросток был помещен в Гомельскую областную больницу с острым отравлением после домашнего лечения с участием матери и бабушки, сообщила газета «Гомельская правда» со ссылкой на официального представителя УВД Гомельского облисполкома Виталия Пристромова.

Источник: Sputnik.by

По информации Пристромова, 13-летнего гомельчанина доставили в больницу с диагнозом «отравление неуточненным атропинсодержащим веществом».

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Как пишет издание, сотрудники милиции, разбираясь в ситуации, выяснили, что два дня накануне госпитализации мальчик жаловался на боли в животе после футбольной тренировки.

Мать ребенка к медикам решила не обращаться, а начала лечить сына сама — он стала давать мальчику различные таблетки, в том числе препараты против диареи. К «лечению» подключилась и бабушка — она поила внука травяными отварами на основе корня калгана. После этого у ребенка начались галлюцинации, и он был оперативно доставлен в больницу.

Благодаря оперативной помощи врачей гомельского подростка удалось спасти.

По словам Пристромова, по факту был назначен ряд экспертиз для установления точных обстоятельств произошедшего.

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 Бабушка и мама в Гомеле 'залечили' подростка до галлюцинаций
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