Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США приняли решение по Порошенко и Саакашвили - Царев
Названа самая пьющая страна Европы
Италия ввела режим ЧП из-за прекращения поставок газа из России
Счетная палата нашла способ увеличить сборы с имущества россиян
«Своих подонков уберите»: Яценюк о фразе, сказанной Медведеву
Экс-жене Джигарханяна грозит реальный срок Следственный комитет предъявил обвинение Виталине Цымбалюк-Романовской
СМИ: Афганцы в корне изменили отношение к русским и американцам
Почему Казахстан отключил все телеканалы РФ
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
17-летняя падчерица Урганта покорила Сеть красотой – СМИ
Семенович позирует на диване в прозрачном боди
Екатерина Варнава иронично ответила на обвинения в пластике
Девушка нашла мужа на своем детском фото
СМИ: Путину доложили в Ростехе об уникальном российском оружии
Порошенко благодарит крымчан за непоколебимую веру
«Своих подонков уберите с Украины»: Яценюк о фразе Медведеву
С россиян могут начать собирать новый налог
Фоторепортажи
12Задержание Михаила Саакашвили
10В Москве открылась выставка SUPERPUTIN
18:42 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининградской области при рождении первого ребёнка ежемесячно будут выплачивать 10 138 рублей

Такую меру социальной поддержки предоставят родителям с 1 января 2018 года.

Источник: Калининград.Ru

В Калининградской области после рождения первого ребёнка ежемесячно будут выплачивать 10 138 рублей. Такую меру социальной поддержки предоставят родителям с 1 января 2018 года. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Право на выплату получат семьи при рождении (усыновлении) первого ребёнка, при этом среднедушевой доход членов не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную региональным правительством за второй квартал года (в 2017 году — 17 041,5 рублей), предшествующего году подачи заявления о предоставлении ежемесячной выплаты.

По словам министра социальной политики Анжелики Майстер, в регионе семьям, в которых рождаются вторые и последующие дети, оказывается такая существенная мера социальной поддержки, как материнский семейный капитал. На второго ребенка материнский капитал выплачивается из федерального бюджета. На третьего, четвёртого и последующих детей его предоставляют из регионального бюджета.

Как пояснили в министерстве социальной политики, выплату назначат на первенца, рождённого (усыновленного) с 1 января 2018 года до достижения им возраста полутора лет.

Для её назначения родители уже с начала года могут обращаться в (МФЦ) по месту жительства, представив следующие документы:

1) документы, удостоверяющие личность заявителя и подтверждающие постоянное проживание на территории Калининградской области;.

2) свидетельство о рождении ребенка;.

3) документ, подтверждающий совместное проживание заявителя с ребёнком;.

4) документы, подтверждающие доходы семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления;.

6) документ, удостоверяющий личность лица, представляющего интересы гражданина, а также документ, подтверждающий его полномочия, в случае подачи заявления через представителя.

По данным Калининградстата, за 11 месяцев 2017 года в регионе родились более десяти тысяч младенцев. Из них детей, рождённых третьими и последующими, — 1 862 человек (18,5%).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «Равнодушные долбоносики»: как Ярошука шокировали подчинённые и недоделанны
Оригинальная деталь — залог качественного ремонта
На одном из крупнейших газовых хабов в Европе произошел взрыв
Стало известно, откуда шли звонки о минировании в России
ЦБ РФ рекомендует банкам стимулировать граждан к сдаче монет
В российских школах введут семьеведение
МОК пожизненно отстранил шестерых хоккеисток сборной России
ОП РФ представила доклад о состоянии гражданского общества
Статую Марадоны, открытую в Индии, высмеяли в интернете
Спорт
Собрание дает «добро»: российские спортсмены едут на Олимпиаду Александр Жуков, Татьяна Тарасова, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и другие призвали поддержать спортсменов в их желании выступить на Играх в Пхенчхане
Авто
Повышение цен на автомобили: процесс начался Группа BMW с нового года планирует увеличить российские цены на новые автомобили в среднем на 3%
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Анфиса Чехова заменит Юлию Ковальчук в шоу про похудение В новом сезоне программы телеведущая вместе с участниками отправится в Сочи
Недвижимость
Суд изъял элитную недвижимость «Свидетелей Иеговы» под Петербургом
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков
На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей
Леди
7 любимых брендов Меган Маркл Современные принцессы не носят пышных платьев и тиар, зато с удовольствием одеваются в масс-маркете и подают своим подданным хороший пример вкуса
Дети
Сергей Безруков показал редкое фото дочки Снимок полуторогодовалой Маши стал очень популярен в соцсетях.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь