В Калининградской области при рождении первого ребёнка ежемесячно будут выплачивать 10 138 рублей
Такую меру социальной поддержки предоставят родителям с 1 января 2018 года.
Такую меру социальной поддержки предоставят родителям с 1 января 2018 года.
В Калининградской области после рождения первого ребёнка ежемесячно будут выплачивать 10 138 рублей. Такую меру социальной поддержки предоставят родителям с 1 января 2018 года. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Право на выплату получат семьи при рождении (усыновлении) первого ребёнка, при этом среднедушевой доход членов не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную региональным правительством за второй квартал года (в 2017 году — 17 041,5 рублей), предшествующего году подачи заявления о предоставлении ежемесячной выплаты.
По словам министра социальной политики Анжелики Майстер, в регионе семьям, в которых рождаются вторые и последующие дети, оказывается такая существенная мера социальной поддержки, как материнский семейный капитал. На второго ребенка материнский капитал выплачивается из федерального бюджета. На третьего, четвёртого и последующих детей его предоставляют из регионального бюджета.
Как пояснили в министерстве социальной политики, выплату назначат на первенца, рождённого (усыновленного) с 1 января 2018 года до достижения им возраста полутора лет.
Для её назначения родители уже с начала года могут обращаться в (МФЦ) по месту жительства, представив следующие документы:
1) документы, удостоверяющие личность заявителя и подтверждающие постоянное проживание на территории Калининградской области;.
2) свидетельство о рождении ребенка;.
3) документ, подтверждающий совместное проживание заявителя с ребёнком;.
4) документы, подтверждающие доходы семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления;.
6) документ, удостоверяющий личность лица, представляющего интересы гражданина, а также документ, подтверждающий его полномочия, в случае подачи заявления через представителя.
По данным Калининградстата, за 11 месяцев 2017 года в регионе родились более десяти тысяч младенцев. Из них детей, рождённых третьими и последующими, — 1 862 человек (18,5%).