В Калининградской области при рождении первого ребёнка ежемесячно будут выплачивать 10 138 рублей

Источник: Калининград.Ru

В Калининградской области после рождения первого ребёнка ежемесячно будут выплачивать 10 138 рублей. Такую меру социальной поддержки предоставят родителям с 1 января 2018 года. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Право на выплату получат семьи при рождении (усыновлении) первого ребёнка, при этом среднедушевой доход членов не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную региональным правительством за второй квартал года (в 2017 году — 17 041,5 рублей), предшествующего году подачи заявления о предоставлении ежемесячной выплаты.

По словам министра социальной политики Анжелики Майстер, в регионе семьям, в которых рождаются вторые и последующие дети, оказывается такая существенная мера социальной поддержки, как материнский семейный капитал. На второго ребенка материнский капитал выплачивается из федерального бюджета. На третьего, четвёртого и последующих детей его предоставляют из регионального бюджета.

Как пояснили в министерстве социальной политики, выплату назначат на первенца, рождённого (усыновленного) с 1 января 2018 года до достижения им возраста полутора лет.

Для её назначения родители уже с начала года могут обращаться в (МФЦ) по месту жительства, представив следующие документы:

1) документы, удостоверяющие личность заявителя и подтверждающие постоянное проживание на территории Калининградской области;.

2) свидетельство о рождении ребенка;.

3) документ, подтверждающий совместное проживание заявителя с ребёнком;.

4) документы, подтверждающие доходы семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления;.

6) документ, удостоверяющий личность лица, представляющего интересы гражданина, а также документ, подтверждающий его полномочия, в случае подачи заявления через представителя.