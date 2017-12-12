Фейерверк-шоу в новогоднюю ночь в Минске будет длиться 15 минут
Главной праздничной площадкой станет территория у Дворца спорта.
Главной праздничной площадкой станет территория у Дворца спорта.
С 11 часов вечера 31 декабря до 4 часов утра 1 января там пройдет новогодняя программа «С Новым годом, столица!». Фейерверк начнется в половину второго ночи.
В это время будут работать 22 открытые праздничные площадки. С новогодними и рождественскими песнями выступят творческие коллективы, популярные белорусские эстрадные исполнители, сообщил belta.by заместитель начальника управления культуры главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома Александр Шестаков.
Рождественские ярмарки, новогодние представления, утренники, спектакли,