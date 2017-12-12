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20:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Фейерверк-шоу в новогоднюю ночь в Минске будет длиться 15 минут

Главной праздничной площадкой станет территория у Дворца спорта.

Источник: Комсомольская правда
Фоторепортаж
Восемь новогодних елок создают атмосферу праздника во ВладивостокеС 1 декабря на центральной площади по вечерам мерцает и переливается главная елка Владивостока.

С 11 часов вечера 31 декабря до 4 часов утра 1 января там пройдет новогодняя программа «С Новым годом, столица!». Фейерверк начнется в половину второго ночи.

В это время будут работать 22 открытые праздничные площадки. С новогодними и рождественскими песнями выступят творческие коллективы, популярные белорусские эстрадные исполнители, сообщил belta.by заместитель начальника управления культуры главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома Александр Шестаков.

Рождественские ярмарки, новогодние представления, утренники, спектакли, физкультурно-спортивные праздники пройдут во всех районах города.

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