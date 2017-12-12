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20:13 (мск), источник: Sputnik.by

Могилевское спецучилище: чем о нем известно и кто там учится

МИНСК, 12 дек — Sputnik. Могилевское специальное училище закрытого типа попадало в белорусские новости уже несколько раз, задолго до скандала с избиением учащихся.

Источник: Sputnik.by

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора Могилевского спецучилища закрытого типа и его заместителя: они подозреваются в избиении учеников после попытки сбежать.

Что такое закрытое спецучилище?

Понятие закрытых учреждений образования закреплено в Беларуси действующим Кодексом об образовании.

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Так, указано, что подобные заведения предназначены для детей, «нуждающихся в особых условиях воспитания», а также для учеников с особенностями психофизического развития и состоящих на учете нарколога.

Другими словами, в закрытые учреждения отправляют учиться «трудных» подростков — они там получают и образование, и воспитание. Чаще всего туда попадают за употребление алкоголя и кражи.

Чем известно Могилевское спецучилище?

Могилевское специальное училище закрытого типа № 2 имеет свой профиль — деревообработку. Здесь учатся трудные подростки со всей Беларуси, а некоторые педагоги или родители и вовсе иногда пугают детей за плохое поведение отправлять туда.

Несколько лет назад, в 2014 году, из могилевского училища сбежали сразу 34 ученика — часть из них вернулись самостоятельно, другие же были найдены сотрудниками милиции.

Кроме того, двое подростков сбегали в прошлом году в Россию — не из спецучилища, а из-за того, что девушку могли определить туда. Потом юные влюбленные в страну вернулись, и отправлять их в учреждения передумали. Шестеро подростков сбегали из спецучилища № 2 и в этом году — в августе.

О причинах побегов из училища никто не сообщал, однако матери некоторых подростков в интервью белорусским изданиям признавались, что сыновья боятся туда возвращаться.

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