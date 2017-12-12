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20:27 (мск), источник: Sputnik

РАНХиГС планирует увеличить число студентов из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 12 дек —Sputnik. Сибирский институт управления филиала РАНХиГС намерен увеличить количество узбекских студентов. Об этом сообщил.

Источник: Sputnik
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Координатор по работе с иностранными абитуриентами РАНХиГС Павел Куцев на презентации вуза в Ташкенте.

По его словам, сейчас в институте обучается 18 ребят из Узбекистана.

«Это еще один шаг планомерной работы по укреплению образовательных и гуманитарных связей между Россией и Узбекистаном. Данный вуз — мощный центр по подготовке государственных и муниципальных служащих. И обучение в нем студентов из Узбекистана позволит интенсивнее обмениваться опытом в данной сфере специалистам двух стран», — подчеркнул руководитель РЦНК в Ташкенте Виктор Шулика.

В ближайшее время РАНХиГС проведет презентации в учебных учреждениях Бухары и Ферганы.

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