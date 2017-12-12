РАНХиГС планирует увеличить число студентов из Узбекистана
ТАШКЕНТ, 12 дек —Sputnik. Сибирский институт управления филиала РАНХиГС намерен увеличить количество узбекских студентов. Об этом сообщил.
ТАШКЕНТ, 12 дек —Sputnik. Сибирский институт управления филиала РАНХиГС намерен увеличить количество узбекских студентов. Об этом сообщил.
Координатор по работе с иностранными абитуриентами РАНХиГС Павел Куцев на презентации вуза в Ташкенте.
По его словам, сейчас в институте обучается 18 ребят из Узбекистана.
«Это еще один шаг планомерной работы по укреплению образовательных и гуманитарных связей между Россией и Узбекистаном. Данный вуз — мощный центр по подготовке государственных и муниципальных служащих. И обучение в нем студентов из Узбекистана позволит интенсивнее обмениваться опытом в данной сфере специалистам двух стран», — подчеркнул руководитель РЦНК в Ташкенте Виктор Шулика.
В ближайшее время РАНХиГС проведет презентации в учебных учреждениях Бухары и Ферганы.