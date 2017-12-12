РАНХиГС планирует увеличить число студентов из Узбекистана

По его словам, сейчас в институте обучается 18 ребят из Узбекистана.

«Это еще один шаг планомерной работы по укреплению образовательных и гуманитарных связей между Россией и Узбекистаном. Данный вуз — мощный центр по подготовке государственных и муниципальных служащих. И обучение в нем студентов из Узбекистана позволит интенсивнее обмениваться опытом в данной сфере специалистам двух стран», — подчеркнул руководитель РЦНК в Ташкенте Виктор Шулика.