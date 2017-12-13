Стивен Тайлер открыл центр для женщин, переживших насилие
Лидер группы Aerosmith Стивен Тайлер открыл в Атланте, США, реабилитационный центр для женщин, пострадавших от насилия, сообщает Independent.
Лидер группы Aerosmith Стивен Тайлер открыл в Атланте, США, реабилитационный центр для женщин, пострадавших от насилия, сообщает Independent.
Приют получил название «Janie’s House» в честь песни группы Aerosmith «Janie’s Got a Gun».
«Я думал об этом с тех пор, как написал “Janie’s Got a Gun”, — заявил артист на церемонии открытия центра. — Я не знал, кто такая Джени и почему у нее пистолет, но голос в моей голове настаивал, чтобы я работа в этом направлении».
Стивен Тайлер сказал также, что теперь условной Джени не нужен пистолет — у нее есть фонд ее имени. Строительство реабилитационного центра финансировал «Фонд Джени», основанный певцом в 2015 году. Отмечается, что сама композиция была написана Стивеном Тайлером после того, как он проходил реабилитацию в центре для борющихся с зависимостями.
Ранее сообщалось, что группа Aerosmith отменила концерты