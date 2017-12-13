Жительница Волгограда дошла с жалобой на врачей до главы СК РФ
Жительница Волгоградской области добивается привлечения к ответственности пластических хирургов
Жительница Волгоградской области добивается привлечения к ответственности пластических хирургов
Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, несмотря на претензии к расследованию, которое в настоящее время продолжается, волгоградка рассказала Александру Бастрыкину, что руководитель регионального следственного управления старается помочь ей не только с точки зрения закона, но и не чуждого следователям сочувствия. По словам женщины, он проявил чуткость по отношению к ее беде и помог ей организовать личный прием по вопросам лечения у председателя комитета здравоохранения Волгоградской области.
В общей сложности с жалобами и вопросами на процессуальные решения по доследственным проверкам и уголовным делам, принятые сотрудниками СК России, к главе ведомства обратились 13 заявителей из различных регионов. Помимо жительницы Волгоградской области это были жители г. Москвы и Московской области, Саратовской и Ульяновской областей, Краснодарского края и
При этом обеспокоенность работой следователей по конкретным уголовным делам связанным со сферой здравоохранения были связаны дела еще двух регионов страны, помимо Волгоградской области — Саратовской области и Краснодарского края. В основном суть их претензий к следствию сводилась к срокам расследования и полноте комплекса проводимых мероприятий. Доводы всех заявителей, по мнению председателя СК России, безусловно, заслуживают внимания и тщательного изучения.
По итогам приема председатель Следственного комитета РФ поблагодарил каждого заявителя за доверие и веру в справедливость, которая рано или поздно восторжествует в виде объективных решений, принятых в соответствии с нормами закона и нравственности. По всем обращениям Александром Бастрыкиным даны поручения, все доводы заявителей будут изучены. Кроме того, по ряду обращений уже приняты конкретные решения, в том числе об изъятии материалов из территориальных следственных органов и передаче их в производство наиболее опытных следователей Главного следственного управления СК России. Все обращения и жалобы, поступившие председателю Следственного комитета в ходе личного приема, взяты им на личный контроль.