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10:24 (мск), источник: РИАЦ

Жительница Волгограда дошла с жалобой на врачей до главы СК РФ

Жительница Волгоградской области добивается привлечения к ответственности пластических хирургов из-за тяжелых осложнений, наступивших в послеоперационный период. Её жалобу, в рамках общероссийского дня приема граждан, рассмотрел председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, несмотря на претензии к расследованию, которое в настоящее время продолжается, волгоградка рассказала Александру Бастрыкину, что руководитель регионального следственного управления старается помочь ей не только с точки зрения закона, но и не чуждого следователям сочувствия. По словам женщины, он проявил чуткость по отношению к ее беде и помог ей организовать личный прием по вопросам лечения у председателя комитета здравоохранения Волгоградской области.

В общей сложности с жалобами и вопросами на процессуальные решения по доследственным проверкам и уголовным делам, принятые сотрудниками СК России, к главе ведомства обратились 13 заявителей из различных регионов. Помимо жительницы Волгоградской области это были жители г. Москвы и Московской области, Саратовской и Ульяновской областей, Краснодарского края и Кабардино-Балкарской Республики.

При этом обеспокоенность работой следователей по конкретным уголовным делам связанным со сферой здравоохранения были связаны дела еще двух регионов страны, помимо Волгоградской области — Саратовской области и Краснодарского края. В основном суть их претензий к следствию сводилась к срокам расследования и полноте комплекса проводимых мероприятий. Доводы всех заявителей, по мнению председателя СК России, безусловно, заслуживают внимания и тщательного изучения.

По итогам приема председатель Следственного комитета РФ поблагодарил каждого заявителя за доверие и веру в справедливость, которая рано или поздно восторжествует в виде объективных решений, принятых в соответствии с нормами закона и нравственности. По всем обращениям Александром Бастрыкиным даны поручения, все доводы заявителей будут изучены. Кроме того, по ряду обращений уже приняты конкретные решения, в том числе об изъятии материалов из территориальных следственных органов и передаче их в производство наиболее опытных следователей Главного следственного управления СК России. Все обращения и жалобы, поступившие председателю Следственного комитета в ходе личного приема, взяты им на личный контроль.

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