Сотни огоньков зажгли на ёлке, установленной на Рождественской ярмарке: фото

Ранее стало известно, что специально для ярмарки из Киева привезли карусели. На их установку уйдёт около трёх дней.

«Мы хотим, чтобы в этом году кишиневцы, жители всех населенных пунктов Молдовы, а также наши соотечественники, которые находятся за рубежом и приедут домой на Рождественские праздники, чувствовали себя так же, как в больших европейских городах», — сказал Павел Филип.