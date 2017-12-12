Сотни огоньков зажгли на ёлке, установленной на Рождественской ярмарке: фото
Работы по подготовке рождественской ярмарки на улице 31 августа продолжаются. Грандиозное открытие состоится уже в эту пятницу.
Работы по подготовке рождественской ярмарки на улице 31 августа продолжаются. Грандиозное открытие состоится уже в эту пятницу.
Сегодня рабочие проверяли иллюминацию, установленную на новогодней ёлке. 19-метровое дерево украшают сотни лампочек.
Также рабочие начали заливать каток. Это будет самый большой открытый каток в городе.
Ранее стало известно, что специально для ярмарки из Киева привезли карусели. На их установку уйдёт около трёх дней.
Напомним, провести праздничную ярмарку на улице 31 августа предложило правительство.
«Мы хотим, чтобы в этом году кишиневцы, жители всех населенных пунктов Молдовы, а также наши соотечественники, которые находятся за рубежом и приедут домой на Рождественские праздники, чувствовали себя так же, как в больших европейских городах», — сказал Павел Филип.