Минобрнауки предлагает учитывать наличие детей у абитуриенток

Согласно тексту проекта, предлагается дополнить 44 пункт приказа министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 года № 1147, в котором перечисляются индивидуальные достижения, учитывающиеся при приеме на обучение, седьмым подпунктом: «Наличие у женщин, состоящих в гражданстве Российской Федерации и не имеющих высшего образования, одного и более детей по состоянию на 31 мая года, в котором осуществляется прием, при условии достижения указанной женщиной 23 лет не ранее 1 июня года, в котором осуществляется прием».