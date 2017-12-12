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22:09 (мск), источник: РИА Новости

Минобрнауки предлагает учитывать наличие детей у абитуриенток

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Минобрнауки РФ предлагает начислять дополнительные баллы при приеме в вузы девушкам младше 23 лет, у которых есть ребенок, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Источник: РИА Новости

Согласно тексту проекта, предлагается дополнить 44 пункт приказа министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 года № 1147, в котором перечисляются индивидуальные достижения, учитывающиеся при приеме на обучение, седьмым подпунктом: «Наличие у женщин, состоящих в гражданстве Российской Федерации и не имеющих высшего образования, одного и более детей по состоянию на 31 мая года, в котором осуществляется прием, при условии достижения указанной женщиной 23 лет не ранее 1 июня года, в котором осуществляется прием».

Согласно пояснительной записке к документу, основание для начисления дополнительных баллов будет учитываться при приеме на обучение в бакалавриат, специалитет, магистратуру.
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