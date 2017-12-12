Минобрнауки сообщило расписание ЕГЭ на 2018 год

Источник: РИА Новости

«Минюст России зарегистрировало приказы Минобрнауки России, утверждающие расписание проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2018 году», — говорится в сообщении.

«Итоговая аттестация в этом году традиционно пройдет в три этапа: досрочный, основной и дополнительный этап в сентябре, и для всех учеников будут созданы условия комфортного проведения и приема экзаменов. Важно организовать процесс таким образом, чтобы ребята не испытывали стресс и продемонстрировали свои знания», — приводятся в сообщении слова главы Минобрнауки России Ольги Васильевой.

Министр также подчеркнула, что в расписании предусмотрены отдельные резервные дни для каждого учебного предмета, а также дополнительный резервный день для любого учебного предмета, что предоставит возможность сдать экзамен даже в случае каких-либо непредвиденных обстоятельств.

Согласно утвержденному расписанию, досрочный этап ЕГЭ в 2018 году пройдет с 21 марта по 11 апреля, основной — с 28 мая по 2 июля и дополнительный (сентябрьский) — с 4 по 15 сентября.

Досрочный и основной этапы ЕГЭ в 2018 году начнутся с экзаменов по географии и информатике и ИКТ.

Читайте также Васильева призвала сократить число иностранных языков в школах

Выпускники 2018 года, получившие неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих учебных предметов на государственной итоговой аттестации (ГИА) в резервный день, получат возможность участвовать в ГИА по русскому языку и (или) математике базового уровня в дополнительный (сентябрьский) период — с 4 по 15 сентября 2018 года.