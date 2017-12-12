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22:35 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Город в Австралии ошибся с годом празднования своего юбилея

Грандиозные планы по празднованию 150-летнего юбилея австралийского города Шарлевиля натолкнулись на непреодолимые трудности, после того как местные власти обнаружили, что опоздали с торжествами на три года.

Жители Шарлевиля, штат Квинсленд, начали планировать праздничные мероприятия на следующий год, чтобы отметить юбилей официального получения городского статуса, что, как они считали, произошло в 1868 году.

Однако проверка записей в государственных архивах показала, что на самом деле этот исторический момент произошел в 1865 году.
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Мэр города Энни Листон выразила глубокое разочарование по этому поводу.

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«К тому моменту, как выяснилось, что дата уже прошла, мы успели вложить уже столько денег. Это был огромный шок для всех нас, скажу я вам, — отметила она в интервью Би-би-си. — Мы готовились к большому веселому празднику на следующий год, а оказалось, что даже дата неправильная».

Мэр уточнила, что ранее местные историки называли разные даты, а некоторые официальные записи были потеряны в результате наводнения.

«Есть, конечно, и другие вещи, которые для нас здесь очень важны — нам бы нужен дождь [чтобы не было засухи], да и экономическую ситуацию надо улучшать и тому подобное. Но, конечно, такие дни рождения праздновать важно», — сказала жительница Шарлевиля Лори Паркер в интервью австралийской телекомпании Эй-би-си.

Теперь город, в котором живет около 3300 человек, рассматривает альтернативные планы торжеств.

Мы все еще планируем устроить какие-то празднования в следующем году. Организаторы сейчас пытаются придумать новую форму мероприятий.
Энни Листон
Мэр Шарлевиля
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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