Ученые доказали, что мужчины переносят грипп тяжелее женщин

Источник: РИА "Новости"

По словам профессора семейной медицины из Канады Кайла Сью, представители мужского пола обладают более слабым иммунным ответом на заболевания подробного рода.

«Мужчины могут не преувеличивать симптомы, а просто иметь более слабую иммунную реакцию на респираторные вирусы», — цитирует Сью «РИА Новости».

По его словам, это приводит к более высокому уровню заболеваемости и смертности, нежели у женщин.

Также представители сильного пола рискуют получить более серьезные осложнения после гриппа и простуды.

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Ученые объяснили это действием гормонов. Согласно исследованию, «женский» гормон эстроген более эффективно снижает содержание вируса в клетках организма, тогда как «мужской» тестостерон наоборот снижает реакцию иммунитета.

Как уточняется в исследовании, женщины более восприимчивы к вакцинам, тогда как у мужчин с высоким уровнем тестостерона наблюдается более слабый иммунный ответ на вакцинацию.