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23:40 (мск), источник: Известия

Ученые доказали, что мужчины переносят грипп тяжелее женщин

Ученые из Мемориального университета Ньюфаундленда выяснили, что мужчины действительно тяжелее переносят респираторные заболевания, нежели женщины. Результаты исследования опубликовал журнал The BMJ.

Источник: РИА "Новости"

По словам профессора семейной медицины из Канады Кайла Сью, представители мужского пола обладают более слабым иммунным ответом на заболевания подробного рода.

«Мужчины могут не преувеличивать симптомы, а просто иметь более слабую иммунную реакцию на респираторные вирусы», — цитирует Сью «РИА Новости».

По его словам, это приводит к более высокому уровню заболеваемости и смертности, нежели у женщин.

Также представители сильного пола рискуют получить более серьезные осложнения после гриппа и простуды.

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Ученые объяснили это действием гормонов. Согласно исследованию, «женский» гормон эстроген более эффективно снижает содержание вируса в клетках организма, тогда как «мужской» тестостерон наоборот снижает реакцию иммунитета.

Как уточняется в исследовании, женщины более восприимчивы к вакцинам, тогда как у мужчин с высоким уровнем тестостерона наблюдается более слабый иммунный ответ на вакцинацию.

Ранее ученые пришли к выводу, что большинство одиноких женщин удовлетворены отсутствием партнера рядом и не стремятся к заведению отношений. Среди мужчин этот показатель куда ниже.

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