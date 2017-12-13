Старые таблички с проспекта Назарбаева оказались в мусорке
АСТАНА, 13 дек — Sputnik. Снятые с проспекта Назарбаева старые таблички с указателями выбросили в мусорную урну.
АСТАНА, 13 дек — Sputnik. Снятые с проспекта Назарбаева старые таблички с указателями выбросили в мусорную урну.
Фото лежащих в мусорке табличек появилось в паблике «Типичная Алма-Ата» в ВКонтакте.
В комментариях к опубликованному фото пользователи предлагают воспользоваться случаем и оставить таблички со старым названием улицы себе на память.
Решение о переименовании улицы Фурманова было принято 30 ноября на сессии маслихата Алматы.
Аким города Бауыржан Байбек отметил, что поступило большое количество обращений от представителей интеллигенции, НПО, горожан и особенно молодежи о присвоении имени Назарбаева одной из главных улиц мегаполиса — Фурманова.