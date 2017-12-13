Старые таблички с проспекта Назарбаева оказались в мусорке

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Фото лежащих в мусорке табличек появилось в паблике «Типичная Алма-Ата» в ВКонтакте.

В комментариях к опубликованному фото пользователи предлагают воспользоваться случаем и оставить таблички со старым названием улицы себе на память.

Решение о переименовании улицы Фурманова было принято 30 ноября на сессии маслихата Алматы.