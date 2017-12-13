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07:33 (мск), источник: Sputniknews.kz

Старые таблички с проспекта Назарбаева оказались в мусорке

АСТАНА, 13 дек — Sputnik. Снятые с проспекта Назарбаева старые таблички с указателями выбросили в мусорную урну.

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Фото лежащих в мусорке табличек появилось в паблике «Типичная Алма-Ата» в ВКонтакте.

В комментариях к опубликованному фото пользователи предлагают воспользоваться случаем и оставить таблички со старым названием улицы себе на память.

Решение о переименовании улицы Фурманова было принято 30 ноября на сессии маслихата Алматы.

Аким города Бауыржан Байбек отметил, что поступило большое количество обращений от представителей интеллигенции, НПО, горожан и особенно молодежи о присвоении имени Назарбаева одной из главных улиц мегаполиса — Фурманова.

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