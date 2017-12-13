Волгоградцы чаще стали ездить на автобусах

Волгоградстат посчитал, сколько пассажиров перевезли автобусы: муниципальные и частные. Цифры озвучили за период с января по октябрь 2017 года. Оказалось, мы чаще стали путешествовать по городу и области на автобусах. 209,6 миллиона человек перевезли водители за 10 месяце, это на 10,5 процентов больше, чем в прошлом году. А пассажирооборот увеличился на 10,9 процентов, на данный момент от составляет 3945 миллионов пассажиро-километров.

Причин такому резкому скачку может быть несколько. Первая: в этой сфере стало больше учета после введения новой транспортной схемы в Волгограде. Маршрутчики довольно часто не отчитывались о том, сколько людей ездит в их машинах. Вторая: в связи с подорожанием бензина некоторые водители вынуждены были все чаще добираться до работы на общественном транспорте, а не на своей «ласточке».