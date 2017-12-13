Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Невзоров: «Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее. Понравилось»
Названа самая пьющая страна Европы
Песков заявил об «обеспокоенности» из-за заявлений Саакашвили
С россиян хотят дособрать налоги
«Своих подонков уберите»: Яценюк о фразе, сказанной Медведеву
Что известно о человеке, купившем самую дорогую картину в миреПокупателем самой дорогой картины Леонардо Да Винчи "Спаситель мира" стал саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мухаммед бин Фархан Аль Сауд.
США приняли решение по Порошенко и Саакашвили - Царев
США похвалили Россию за надувные танки - СМИ США
«Меркель неожиданно высказалась о России, сменив позицию» - СМИ
РФ и Китай наносят мощный удар золотом по доллару
Актер Александр Солдатов умер в возрасте 45 лет — СМИ
Джоли прогулялась по рынку в кардигане без белья
Кайли Миноуг блистала на красной дорожке в Сиднее
Словарь Merriam-Webster назвал «феминизм» словом 2017 года
Абрамович и Пересильд заняли одну ложу на премьере в ГАБТ – СМИ
От рака умер актер Александр Солдатов — СМИ
Захарова высмеяла американцев словами о полете на Луну
Король небес потерял корону: F-15 против Су-30
Фоторепортажи
8Поклонение Ким Чен Ыну
8В Австрии взорвался крупнейший газовый хаб
10:36 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградцы чаще стали ездить на автобусах

Статистики охватывают все сферы нашей жизни. И даже то, как часто и далеко мы ездим на общественном транспорте.

Волгоградстат посчитал, сколько пассажиров перевезли автобусы: муниципальные и частные. Цифры озвучили за период с января по октябрь 2017 года. Оказалось, мы чаще стали путешествовать по городу и области на автобусах. 209,6 миллиона человек перевезли водители за 10 месяце, это на 10,5 процентов больше, чем в прошлом году. А пассажирооборот увеличился на 10,9 процентов, на данный момент от составляет 3945 миллионов пассажиро-километров.

Причин такому резкому скачку может быть несколько. Первая: в этой сфере стало больше учета после введения новой транспортной схемы в Волгограде. Маршрутчики довольно часто не отчитывались о том, сколько людей ездит в их машинах. Вторая: в связи с подорожанием бензина некоторые водители вынуждены были все чаще добираться до работы на общественном транспорте, а не на своей «ласточке».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Не в деньгах счастье
Рентгеновское излучение признали не вредным для стволовых клеток
Украина допустила прекращение железнодорожного сообщения с РФ
Дональд Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии и Ираке
Снова «всё включено». Когда российские туристы вернутся в Египет
Путин подписал указ о повышении окладов федеральным чиновникам
Роспотребнадзор проверяет сообщения о «пластиковом рисе»
Девушки в авиационном училище: как готовят будущих летчиц
Подсчитано количество контрафактной водки в магазинах
Спорт
Собрание дает «добро»: российские спортсмены едут на Олимпиаду Александр Жуков, Татьяна Тарасова, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и другие призвали поддержать спортсменов в их желании выступить на Играх в Пхенчхане
Авто
Трое россиян купили автомобили за 240 миллионов рублей каждый Как сообщил операционный директор люксового подразделения группы компаний «Авилон» Вагиф Бикулов, гиперкар Bugatti Chiron передали первому клиенту из России
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
«Бабий бунт» закрыли из-за недовольства зрителей Бузовой По словам сотрудника редакции шоу, проект «не зашел» и его действительно закрывают
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Власти Москвы готовы в будущем привлечь к реновации иностранных инвесторов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
Женщина, одевавшая Голливуд: 8 фактов об Эдит Хед Эдит Хед — самый титулованный и известный художник по костюмам в мире. За свою долгую жизнь она поработала почти со всеми голливудскими звездами
Дети
Минобрнауки сообщило расписание ЕГЭ на 2018 год Расписание ЕГЭ в 2018 году уже утверждено и пройдет традиционно в три этапа, включающие резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь