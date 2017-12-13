Неутешительный прогноз сделали приморские синоптики на среду
Ветер и мороз обещают синоптики в среду, 13 декабря, в Приморье, сообщает «Deita. ru».
Ветер и мороз обещают синоптики в среду, 13 декабря, в Приморье, сообщает «Deita. ru».
В крае ожидается переменная облачность, днем местами небольшой снег, на дорогах снежный накат. Ветер северный, днем умеренный, на побережье сильный. Температура воздуха ночью опустится до −12…−32 °C, днем не поднимется выше −5…−17 °C.
Во Владивостоке днем без осадков, но на дорогах также снежный накат и гололедица. Ветер северный сильный. Температура воздуха ночью −16…−18 °C, днем −10…−12 °C.
В Уссурийске преимущественно без осадков, днем переменная облачность. Ветер северный,
В Находке чуть теплее, чем во Владивостоке и Уссурийске, переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный,
Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что по прогнозам синоптиков, аномальные холода из Приморья скоро уйдут, но не надолго.
Таисия Масина.