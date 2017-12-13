Красочный новогодний фейерверк жители Владивостока увидят в трех точках

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 13 декабря, PrimaMedia.

Жители города смогут полюбоваться вечерним красочным фейерверком в воскресенье, 31 декабря, по традиции. Фейерверк в этом году можно будет увидеть в 22.00 в трех точках Владивостока: на площади Борцов Революции, в поселке Трудовое и на острове Русском (пос. Подножье), сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Напомним, подготовка к празднованию Нового года идёт полным ходом. Центральные улицы города украшает праздничная иллюминация, на городских площадках установлены нарядные ёлки. Всего их восемь.

На центральной площади мерцает и переливается новая 28-метровая светодинамическая ёлка. Также здесь продолжается монтаж горки, в ближайшее время будут установлены светодиодные украшения и арт-объекты из дерева.

В этом году концепция зимнего городка — «Новогоднее путешествие». Она предлагает владивостокцам совершить увлекательное путешествие в мир детства. Для этого горожанам нужно просто пройтись по дорожке, около которой будут установлены арт-объекты из дерева — это увеличенные копии игрушек.