Красочный новогодний фейерверк жители Владивостока увидят в трех точках
Полюбоваться огнями горожане смогут на площади Борцов Революции, в поселке Трудовое и на острове Русском.
Полюбоваться огнями горожане смогут на площади Борцов Революции, в поселке Трудовое и на острове Русском.
Владивосток, 13 декабря, PrimaMedia.
Жители города смогут полюбоваться вечерним красочным фейерверком в воскресенье, 31 декабря, по традиции. Фейерверк в этом году можно будет увидеть в 22.00 в трех точках Владивостока: на площади Борцов Революции, в поселке Трудовое и на острове Русском (пос. Подножье), сообщили РИА PrimaMedia в
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