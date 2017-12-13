«Новый знак, а ехать как?» Автолюбители Владивостока привыкают к новой схеме на Гоголя
Требования знака не выполнялись и ранее, а добросовестным водителям жизнь только усложнили.
Требования знака не выполнялись и ранее, а добросовестным водителям жизнь только усложнили.
Владивосток, 13 декабря, PrimaMedia.
Власти Владивостока снова поменяли схему движения на транспортной развязке на улице Гоголя. Во вторник, 12 декабря, знак «Движение прямо или налево» на самом протяженном съезде с развязки заменили на новый, который разрешает поворот только налево, в сторону фуникулера, сообщает ИА PrimaMedia. Автомобилисты признаются, что данный участок действительно потенциально опасный, однако альтернатива ныне запрещенному маневру весьма сомнительная — теперь чтобы попасть к офисному зданию и супермаркету на проспекте Красного Знамени, придется искать место для разворота на Народном проспекте, а во время пробок этот «крюк» может обернуться часами задержки.
Гоголевская развязка одна из самых «молодых» во Владивостоке, первая очередь была сдана в 1998 году. Схема движения на ней весьма заковыристая, как и история ее создания. Начали строить ее при мэре Викторе Черепкове, а закончили при Юрии Копылове. Средства в проектирование этого грандиозного строительного объекта вложили участники общества «Тояма — Владивосток». Они также внимательно следили за ходом его возведения, помогая финансово и необходимыми консультациями. В итоге развязка получила название Мост дружбы
Схема движения на путепроводе менялась, как и на самой улице Гоголя, которая была ранее двусторонней, да еще и с контактной линией для электротранспорта (тот самый «Четвертый троллейбус»). В зависимости от этого два однополосных проезда под самой развязкой то активно использовались, то оказывались буквально ненужными. Редакции PrimaMedia удалось найти архивное фото, на котором видна старая разметка, которая вообще запрещала поворот налево на Гоголя тем, кто ехал по Некрасовской в сторону Инструментального завода. Тем, у кого сегодня преимущество. Точно установить, когда схема поменялась, не удалось (может, читатели напомнят?), но скорее всего разметка просто стерлась, а на новую не нашлось краски.
Да и под путепроводом однажды появилась стоянка (а потом и штрафстоянка), заезд на которую хоть и не часто, но все же осложняет движение на том самом узком проезде под мостом в сторону Гоголя.
Но вернемся к многострадальному съезду. До смены знака автомобилистам, которые спускались с развязки, разрешалось двигаться как налево в сторону фуникулера и заезда на Золотой мост, так и прямо. Напомним, что под мостом существует и еще один проезд, который позволяет проехать как к университету, так и развернуться в сторону Третьей рабочей. Но чаще всего прямо ехали те, кому надо на одну из ближайших парковок. А тут — и офисное здание с отделением банка, и продуктовый супермаркет, и большой магазин игрушек, и целый жилой квартал с плотно населенными гостинками, к которым иначе никак не попасть. Весьма востребованный маневр.
Нарушителей не оправдываем, но их можно понять, ведь альтернатива — разворот на Народном проспекте. Это и при самом свободном трафике неблизкий путь, а во время пробок на такой объезд можно потратить пару часов. Мы нарисовали этот объездной путь зеленым цветом, хотя правильнее было бы красным — именно таким цветом эта дорога окрашивается на «Яндекс-картах» в будни утром и вечером.
Надеяться, что автомобилисты, игнорировавшие старый знак, будут выполнять требование нового, не приходится. Только если разместить тут пост ГИБДД, но его пока не видно. Фотокорреспондент PrimaMedia провел два вечера, наблюдая за поведением владивостокских автолюбителей — до замены знака и после. Разницы на фото не видно. Добросовестных автолюбителей отправили
Дорожные знаки, предписывающие или запрещающие