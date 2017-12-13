«Новый знак, а ехать как?» Автолюбители Владивостока привыкают к новой схеме на Гоголя

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Владивосток, 13 декабря, PrimaMedia.

Власти Владивостока снова поменяли схему движения на транспортной развязке на улице Гоголя. Во вторник, 12 декабря, знак «Движение прямо или налево» на самом протяженном съезде с развязки заменили на новый, который разрешает поворот только налево, в сторону фуникулера, сообщает ИА PrimaMedia. Автомобилисты признаются, что данный участок действительно потенциально опасный, однако альтернатива ныне запрещенному маневру весьма сомнительная — теперь чтобы попасть к офисному зданию и супермаркету на проспекте Красного Знамени, придется искать место для разворота на Народном проспекте, а во время пробок этот «крюк» может обернуться часами задержки.

Как объяснили в мэрии, зачастую автомобилисты, двигающиеся с проспекта Красного Знамени вниз по развязке по направлению к дому № 59, пренебрегают знаком «Уступи дорогу», что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий и ухудшает пропускную способность на данном участке. Впрочем, дело не только и не столько в этом, и проблемы новый знак вряд ли решит. Но обо всем по порядку.

Гоголевская развязка одна из самых «молодых» во Владивостоке, первая очередь была сдана в 1998 году. Схема движения на ней весьма заковыристая, как и история ее создания. Начали строить ее при мэре Викторе Черепкове, а закончили при Юрии Копылове. Средства в проектирование этого грандиозного строительного объекта вложили участники общества «Тояма — Владивосток». Они также внимательно следили за ходом его возведения, помогая финансово и необходимыми консультациями. В итоге развязка получила название Мост дружбы Тояма-Приморье, однако название у горожан не прижилось, чаще все называют ее просто Гоголевской. Архитекторы отмечают, что сооружение развязки на месте, где подошло бы простое плоскостное решение, было не слишком экономичным, а также противоречило генплану города. Однако Виктора Черепкова это не смутило. Сам градоначальник вспоминал, что «Гоголевский мост построен вопреки всем противодействиям власти и прокуроров».

Схема движения на путепроводе менялась, как и на самой улице Гоголя, которая была ранее двусторонней, да еще и с контактной линией для электротранспорта (тот самый «Четвертый троллейбус»). В зависимости от этого два однополосных проезда под самой развязкой то активно использовались, то оказывались буквально ненужными. Редакции PrimaMedia удалось найти архивное фото, на котором видна старая разметка, которая вообще запрещала поворот налево на Гоголя тем, кто ехал по Некрасовской в сторону Инструментального завода. Тем, у кого сегодня преимущество. Точно установить, когда схема поменялась, не удалось (может, читатели напомнят?), но скорее всего разметка просто стерлась, а на новую не нашлось краски.

Да и под путепроводом однажды появилась стоянка (а потом и штрафстоянка), заезд на которую хоть и не часто, но все же осложняет движение на том самом узком проезде под мостом в сторону Гоголя.

Но вернемся к многострадальному съезду. До смены знака автомобилистам, которые спускались с развязки, разрешалось двигаться как налево в сторону фуникулера и заезда на Золотой мост, так и прямо. Напомним, что под мостом существует и еще один проезд, который позволяет проехать как к университету, так и развернуться в сторону Третьей рабочей. Но чаще всего прямо ехали те, кому надо на одну из ближайших парковок. А тут — и офисное здание с отделением банка, и продуктовый супермаркет, и большой магазин игрушек, и целый жилой квартал с плотно населенными гостинками, к которым иначе никак не попасть. Весьма востребованный маневр.

В любом случае необходимо было уступить потоку машин с улицы Некрасовской, и тут-то возникали трудности: автомобилисты прекрасно знают, что обзор тут плохой, а в движение бывает таким плотным, что порой ждать приходится очень долго. К тому же на Некрасовской трехполосное движение и преимущество практически при любом маневре. В итоге ДТП здесь были не то чтобы не редкость, а буквально привычным явлением. Проблем добавляют недобросовестные автолюбители, которые игнорировали знак и поворачивали направо через все три полосы на Некрасовской в сторону известного спорт-клуба и не менее известного магазина компьютерной техники. Особенно часто такое можно наблюдать в часы пик, когда автотранспорт вокруг Гоголевской развязки замирает. Сама развязка давно стала мемом на тему владивостокских пробок.

Нарушителей не оправдываем, но их можно понять, ведь альтернатива — разворот на Народном проспекте. Это и при самом свободном трафике неблизкий путь, а во время пробок на такой объезд можно потратить пару часов. Мы нарисовали этот объездной путь зеленым цветом, хотя правильнее было бы красным — именно таким цветом эта дорога окрашивается на «Яндекс-картах» в будни утром и вечером.

Надеяться, что автомобилисты, игнорировавшие старый знак, будут выполнять требование нового, не приходится. Только если разместить тут пост ГИБДД, но его пока не видно. Фотокорреспондент PrimaMedia провел два вечера, наблюдая за поведением владивостокских автолюбителей — до замены знака и после. Разницы на фото не видно. Добросовестных автолюбителей отправили далеко-далеко, а те, кто не соблюдал правила, продолжили нарушать под новым знаком.