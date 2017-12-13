Трассу Хабаровск — Владивосток оставят закрытой для автобусов

Агентство писало, что трассу на Владивосток закрыли 11 декабря. Госавтоинспекторы отмечали, что ограничение будет действовать до тех пор, пока в регионе не улучшатся метеоусловия. В первый день для обеспечения безопасности и мониторинга обстановки на дорогах выставили шесть постов ГИБДД в составе 16 человек и шесть единиц техники. Кроме того, 28 единиц спецтехники и 38 человек занимаются расчисткой полотна от снежного наката.