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03:24 (мск), источник: Восток Медиа

Трассу Хабаровск — Владивосток оставят закрытой для автобусов

Снег и сильный ветер не позволяют выпустить общественный транспорт на дорогу.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровском крае продолжаетcя снегопад. Из-за неблагоприятных метеоусловий сохранено ограничение движения для пассажирских автобусов на трассе, которая связывает столицу региона и Владивосток.

«Трасса Хабаровск — Владивосток по-прежнему закрыта для автобусов. Открывать её пока не планируется. Также принимается решение вновь ввести ограничение движения на трассе Хабаровск — Комсомольск», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» инспектор отделения пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю Ольга Голубева.

Агентство писало, что трассу на Владивосток закрыли 11 декабря. Госавтоинспекторы отмечали, что ограничение будет действовать до тех пор, пока в регионе не улучшатся метеоусловия. В первый день для обеспечения безопасности и мониторинга обстановки на дорогах выставили шесть постов ГИБДД в составе 16 человек и шесть единиц техники. Кроме того, 28 единиц спецтехники и 38 человек занимаются расчисткой полотна от снежного наката.

Трассу Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре открыли днём 12 декабря. Дорожные службы отмечали, что устранили последствия снегопада. После этого ограничение движения для пассажирских автобусов сняли.

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