Трассу Хабаровск — Владивосток оставят закрытой для автобусов
Снег и сильный ветер не позволяют выпустить общественный транспорт на дорогу.
Снег и сильный ветер не позволяют выпустить общественный транспорт на дорогу.
В Хабаровском крае продолжаетcя снегопад.
«Трасса Хабаровск — Владивосток
Агентство писало, что трассу на Владивосток закрыли 11 декабря. Госавтоинспекторы отмечали, что ограничение будет действовать до тех пор, пока в регионе не улучшатся метеоусловия. В первый день для обеспечения безопасности и мониторинга обстановки на дорогах выставили шесть постов ГИБДД в составе 16 человек и шесть единиц техники. Кроме того, 28 единиц спецтехники и 38 человек занимаются расчисткой полотна от снежного наката.
Трассу Хабаровск —