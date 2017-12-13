Дорогая пластика: ради чего жительницы Молдовы ложатся под скальпель
КИШИНЕВ, 13 дек — Sputnik. Исправить недостатки собственной внешности — мечта многих людей. С появлением пластической хирургии эта мечта стала реальностью.
КИШИНЕВ, 13 дек — Sputnik. Исправить недостатки собственной внешности — мечта многих людей. С появлением пластической хирургии эта мечта стала реальностью.
Пластическая хирургия достаточно востребована и доступна и Молдове. Доктор хабилитат в области медицины Анатолие Таран перечислил в интервью Sputnik самые востребованные среди молдаванок хирургические процедуры эстетической медицины.
На первом месте, как отметил эксперт, — блефаропластика или, простыми словами, удаление излишка кожи в области верхнего и нижнего века, морщин, что приводит к подтяжке лица. Эта процедура приводит к тому, что человек выглядит моложе примерно на 10−15 лет.
«Вторая процедура — маммопластика или простыми словами коррекция груди. Здесь есть несколько методов. К примеру, есть некоторые случаи, когда у пациенток недоразвиты молочные железы. Для эстетики, для красивого вида, чтобы грудь выглядела красиво, и делается пластическая операция», — отметил эксперт.
По его словам, есть и пациентки, у которых грудь потеряла форму. В таких случаях, как рассказал специалист, убирается излишек кожи и вводится имплант для коррекции формы груди. Как пояснил эксперт, третий случай — это очень большие молочные железы,
«Четвертый случай — это восстановление груди после мастэктомии. Это огромная проблема в нашей стране. И острая проблема для пациенток, которые перенесли процедуру мастэктомии
Он пояснил, что существуют разные методы и технологии по восстановлению внешнего вида груди для таких пациенток.