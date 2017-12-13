Свыше 8 тысяч бесплатных гектаров выдали в Хабаровском крае

«Мы создаем как минимум один населенный пункт. Рассчитываем, что их будет два. Люди почувствовали, что такое взять землю, хотя изначально относились к этому настороженно. Сейчас многие на своем гектаре зарабатывают: занимаются сельским хозяйством и другими видами деятельности. Это радует. По выдаче договоров на землю мы на первом месте, по количеству поданных заявок — в числе пятерки первых», — сказал Вячеслав Шпорт.

По словам губернатора, гектар можно будет взять во время Дней Дальнего Востока. Они пройдут с 14 по 16 декабря в московском «Экспоцентре».