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03:44 (мск), источник: Губерния онлайн

Свыше 8 тысяч бесплатных гектаров выдали в Хабаровском крае

Россияне получили более 8 тысяч дальневосточных гектаров в Хабаровском крае. Всего от людей поступило 16,2 тысяч заявок на предоставление участков. Об этом заявил глава региона Вячеслав Шпорт, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу минвостокразвития.

«Мы создаем как минимум один населенный пункт. Рассчитываем, что их будет два. Люди почувствовали, что такое взять землю, хотя изначально относились к этому настороженно. Сейчас многие на своем гектаре зарабатывают: занимаются сельским хозяйством и другими видами деятельности. Это радует. По выдаче договоров на землю мы на первом месте, по количеству поданных заявок — в числе пятерки первых», — сказал Вячеслав Шпорт.

По словам губернатора, гектар можно будет взять во время Дней Дальнего Востока. Они пройдут с 14 по 16 декабря в московском «Экспоцентре».

«Свой гектар в Хабаровском крае брали люди во время Восточного экономического форума. А сейчас свой дальневосточный гектар можно будет получить прямо на выставке в “Экспоцентре”. Будут стоять специально обученные люди, которые через компьютер будут оформлять заявки. Мы будем рассказывать о проекте “Дальневосточный гектар”, о том, какие меры поддержки реализуются на территории Хабаровского края», — добавил Вячеслав Шпорт.

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