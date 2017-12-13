Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Невзоров: «Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее. Понравилось»
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Фильм, снятый за $4,5 млн, собрал в прокате в 56 раз больше
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у чиновников
«Своих подонков уберите»: Яценюк о фразе, сказанной Медведеву
Строй, владей, эксплуатируй: Россия строит в Турции АЭС В Турции началось строительство первой в стране атомной электростанции. Это совместный проект Москвы и Анкары
США приняли решение по Порошенко и Саакашвили - Царев
США похвалили Россию за надувные танки - СМИ США
Как заводить машину зимой: 6 правил
Автомобили могут резко подорожать уже в январе
От рака умер актер Александр Солдатов — СМИ
Джоли прогулялась по рынку в кардигане без белья
Принц Уильям вручил Джоан Роулинг почетную награду
Екатерина Варнава иронично ответила на обвинения в пластике
СМИ: Путину доложили в Ростехе об уникальном российском оружии
Порошенко благодарит крымчан за непоколебимую веру
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии певицы Леры Массквы
5 профессий, которые гарантируют работу в будущем
Фоторепортажи
8Поклонение Ким Чен Ыну
8В Австрии взорвался крупнейший газовый хаб
03:37 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморские автомобилисты планируют опасный флешмоб

В Уссурийске автомобилисты хотят провести опасный флешмоб на льду озера, сообщает Deita. ru.

Владельцев автомашин приглашают «сделать елочку» из автомобилей. Причем, сделать это планируется на льду Солдатского озера.

«Внимание Уссурийск и автолюбители Приморского края! В эту субботу, 16 декабря, состоится сбор автоклубов для проведения массового мероприятия под названием флешмоб. Будем делать ёлку из наших любимых машинок на поздравительную открытку нашему любимому городу. Сбор состоится в Уссурийске на солдатском озере в 15:00», — сообщается в сообществе Instagram Primorye_online.

«Главное — не провалиться», предостерегают комментаторы участников флешмоба.

Василий Кучин.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Жителей и гостей Владивостока просят быть осторожными
В ЕС планируют продлить санкции против России
Дональд Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии и Ираке
В Москве горит павильон ВДНХ
Минобрнауки предлагает учитывать наличие детей у абитуриенток
При поиске подлодки «Сан-Хуан» нашли затонувшее судно
Девушки в авиационном училище: как готовят будущих летчиц
Подсчитано количество контрафактной водки в магазинах
Спорт
Собрание дает «добро»: российские спортсмены едут на Олимпиаду Александр Жуков, Татьяна Тарасова, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и другие призвали поддержать спортсменов в их желании выступить на Играх в Пхенчхане
Авто
Трое россиян купили автомобили за 240 миллионов рублей каждый Как сообщил операционный директор люксового подразделения группы компаний «Авилон» Вагиф Бикулов, гиперкар Bugatti Chiron передали первому клиенту из России
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
«Бабий бунт» закрыли из-за недовольства зрителей Бузовой По словам сотрудника редакции шоу, проект «не зашел» и его действительно закрывают
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
7 любимых брендов Меган Маркл Современные принцессы не носят пышных платьев и тиар, зато с удовольствием одеваются в масс-маркете и подают своим подданным хороший пример вкуса
Дети
Беременная Кейт Миддлтон попробовала себя в роли Санты Беременная герцогиня Кембриджская снова вышла в свет.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь