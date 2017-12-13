Приморские автомобилисты планируют опасный флешмоб

«Внимание Уссурийск и автолюбители Приморского края! В эту субботу, 16 декабря, состоится сбор автоклубов для проведения массового мероприятия под названием флешмоб. Будем делать ёлку из наших любимых машинок на поздравительную открытку нашему любимому городу. Сбор состоится в Уссурийске на солдатском озере в 15:00», — сообщается в сообществе Instagram Primorye_online.