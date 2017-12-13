«Дом переговоров» обустроят на набережной Хабаровска

В правительстве Хабаровского края состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке к выставке-ярмарке «Наш выбор 27». В региональном центре мероприятие, которое пройдет 10—11 июня 2018 года, приурочат к празднованию Дня России, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.



Участники обсудили концепцию. Планируется, что выставка-ярмарка приобретет статус крупной международной деловой площадки. Профильные структуры правительства края уже приглашают иностранные делегации. Участие подтвердили бизнесмены из Республики Корея и КНР, ряда других стран. Для иностранцев приготовят деловую и туристическую программу.



К проведению международного мероприятия преобразится краевая набережная, где к этому времени должна завершиться реконструкция. Здесь появятся указатели на международных языках, специальный «Дом переговоров», — павильон на 270 кв. м. — где делегаты смогут проводить бизнес-встречи, заключать контракты. Для производителей из других регионов России и стран расширят зону «Гостевого дворика». Уже известно, что часть павильонов займут предприниматели из КНР.

«Хабаровск — столица Дальнего Востока, однако сегодня мы не имеем крупной деловой площадки, аналогичной Восточному экономическому форуму. Конечно, до ВЭФ нам еще далеко, но ставить амбициозные планы мы вполне имеем право. Сейчас ведем переговоры, чтобы провести заседание Парламентской Ассоциации представительных органов “Дальний Восток и Забайкалье” в Хабаровске. Это позволит выставке-ярмарке стать еще и площадкой для обсуждения федеральных законодательных инициатив, в том числе в области торговли», — отмечает председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края Николай Крецу.