«Дом переговоров» обустроят на набережной Хабаровска
Регион готовится к следующей
Регион готовится к следующей
В правительстве Хабаровского края состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке к
Участники обсудили концепцию. Планируется, что
К проведению международного мероприятия преобразится краевая набережная, где к этому времени должна завершиться реконструкция. Здесь появятся указатели на международных языках, специальный «Дом переговоров», — павильон на 270 кв. м. — где делегаты смогут проводить
«Хабаровск — столица Дальнего Востока, однако сегодня мы не имеем крупной деловой площадки, аналогичной Восточному экономическому форуму. Конечно, до ВЭФ нам еще далеко, но ставить амбициозные планы мы вполне имеем право. Сейчас ведем переговоры, чтобы провести заседание Парламентской Ассоциации представительных органов “Дальний Восток и Забайкалье” в Хабаровске. Это позволит