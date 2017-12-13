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05:45 (мск), источник: Комсомольская правда

В Хабаровске разыскивают пропавшую 14-летнюю школьницу

Подросток ушла из дома 11 декабря.

В дальневосточной столице сотрудники правоохранительных органов и волонтеры разыскивают 14-летнюю хабаровчанку Нина Померанцева. Школьница ушла из дома 11 декабря, и до сих пор не вернулась.

У меня есть своя оперативная группа, с которой мы и работаем над этой девочкой. Мы ищет подростка совместно с полицией, работаем с ними в тесном контакте. На данном этапе не требуется всенародный или массовый поиск. Сейчас занимаемся информационной работой. Собираем всю информацию, — рассказал корреспонденту «КП» в Хабаровске Сергей Савельев, координатор поискового отряда «Амур поиск».

Полиция и волонтеры обращаются ко всем, кто видел Нину Померанцеву, сообщить об этом по телефонам указанным на ориентировке. Девушка была одета в зеленую куртку с капюшоном и мехом на рукавах и карманах. На голове у нее была шапка такого же цвета с бубоном и большими стразами. Также на подростке были джинсы и черные угги.

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