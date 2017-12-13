Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Невзоров: «Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее. Понравилось»
Названа самая пьющая страна Европы
Назван телеканал, обогнавший "Первый" по популярности у зрителей
С россиян хотят дособрать налоги
«Своих подонков уберите»: Яценюк о фразе, сказанной Медведеву
Что известно о человеке, купившем самую дорогую картину в миреПокупателем самой дорогой картины Леонардо Да Винчи "Спаситель мира" стал саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мухаммед бин Фархан Аль Сауд.
Политолог: поездка Путина в Сирию стала для Запада потрясением
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
Актер Александр Солдатов умер в возрасте 45 лет — СМИ
Джоли прогулялась по рынку в кардигане без белья
Образ дня: Рената Литвинова в платье от Balenciaga
СМИ: Дакота Джонсон встречается с Крисом Мартином
СМИ: Европа винит во всем одного человека — президента России
Путину доложили в Ростехе об уникальном оружии РФ
«Своих подонков уберите с Украины»: Яценюк о фразе Медведеву
С россиян могут начать собирать новый налог
Фоторепортажи
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
8Поклонение Ким Чен Ыну
07:02 (мск), источник: Вести - Новосибирск

«Вести» разобрались в причинах двойного начисления счетов по ЖКХ в Новосибирске

Коммунальщики выставили новосибирцам повторные счета. Сотрудники управляющих компаний внезапно вспомнили, сколько подали тепла и горячей воды в квартиры жителей два года назад, и сегодня настойчиво требуют денег. Сколько стоит прогулка в прошлое и можно ли от нее отказаться?

Лидия Ветошкина живет в Ленинском районе. Уверяет — долгов за коммуналку никогда не было. Сегодня в квитки смотрит с удивлением: оказалось, должна почти 1 100 рублей за тепло и горячую воду, потраченную на общедомовые нужды еще в 2015 году. То же — и у соседей.

У Константина — другого жителя Ленинского района — ситуация еще «веселее»: с него в этом году требовали доплатить за тепло и горячую воду пять раз!

Татьяна Чуй, корреспондент: «Представьте такую ситуацию. Хлеб покупаем и дважды не платим. На коммунальном рынке — свои законы».

Доначисления законны, но только раз в год. Тогда откуда неучтенные вода и тепло, за которые заставляют платить несколько раз? Константин ответа на этот вопрос так и не нашел, а Лидия Ветошкина выяснила: счетчики в доме были несправны, управляющая компания за ними толком не следила. У коммунальщиков — одни показания, у «СИБЭКО» — другие.

Только вот платить за безалаберность почему-то должны новосибирцы, а не управляющая компания. В жилищной инспекции уверены — всё правильно: кто грелся, мылся — тот и платит. У общественников — другое мнение. Если и платить по дополнительным счетам, советуют в «ЖКХ-Контроле», то раз в год, в первом квартале. С остальными платёжками — идти в суд.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Миша Алоян рассказал «Вестям» про бой за звание чемпиона по версии WBA International
В ЕС планируют продлить санкции против России
Дональд Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии и Ираке
Главный павильон ВДНХ не пострадал в результате пожара
Минобрнауки предлагает учитывать наличие детей у абитуриенток
При поиске подлодки «Сан-Хуан» нашли затонувшее судно
Девушки в авиационном училище: как готовят будущих летчиц
Подсчитано количество контрафактной водки в магазинах
Спорт
Собрание дает «добро»: российские спортсмены едут на Олимпиаду Александр Жуков, Татьяна Тарасова, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и другие призвали поддержать спортсменов в их желании выступить на Играх в Пхенчхане
Авто
Трое россиян купили автомобили за 240 миллионов рублей каждый Как сообщил операционный директор люксового подразделения группы компаний «Авилон» Вагиф Бикулов, гиперкар Bugatti Chiron передали первому клиенту из России
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
«Бабий бунт» закрыли из-за недовольства зрителей Бузовой По словам сотрудника редакции шоу, проект «не зашел» и его действительно закрывают
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Воздушные тропы. Почему иногда лучше гулять не в парке, а над ним
Леди
7 любимых брендов Меган Маркл Современные принцессы не носят пышных платьев и тиар, зато с удовольствием одеваются в масс-маркете и подают своим подданным хороший пример вкуса
Дети
Беременная Кейт Миддлтон попробовала себя в роли Санты Беременная герцогиня Кембриджская снова вышла в свет.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь