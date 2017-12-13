«Вести» разобрались в причинах двойного начисления счетов по ЖКХ в Новосибирске

Лидия Ветошкина живет в Ленинском районе. Уверяет — долгов за коммуналку никогда не было. Сегодня в квитки смотрит с удивлением: оказалось, должна почти 1 100 рублей за тепло и горячую воду, потраченную на общедомовые нужды еще в 2015 году. То же — и у соседей.

У Константина — другого жителя Ленинского района — ситуация еще «веселее»: с него в этом году требовали доплатить за тепло и горячую воду пять раз!

Татьяна Чуй, корреспондент: «Представьте такую ситуацию. Хлеб покупаем и дважды не платим. На коммунальном рынке — свои законы».

Доначисления законны, но только раз в год. Тогда откуда неучтенные вода и тепло, за которые заставляют платить несколько раз? Константин ответа на этот вопрос так и не нашел, а Лидия Ветошкина выяснила: счетчики в доме были несправны, управляющая компания за ними толком не следила. У коммунальщиков — одни показания, у «СИБЭКО» — другие.