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07:55 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Иркутске задержан водитель иномарки, сбивший школьницу на «зебре»

Автомобилист рассказал, почему скрылся с места аварии.

Иркутские полицейские разыскали водителя иномарки, скрывшегося после наезда на школьницу. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Авария произошла 12 декабря около 12 часов дня в областном центре. По первоначальной информации полицейских, неизвестный водитель на автомобиле «Тойота Королла Спасио» сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу по улице Богдана Хмельницкого. После автомобилист скрылся с места ДТП, не оказав медпомощи шестикласснице и не сообщив об инциденте правоохранителям.

Автоинспекторы в городе объявили план «Перехват». В результате предполагаемый виновник был задержан. Им оказался 34-летний мужчина. Почему скрылся с места аварии, он рассказал на видео:

Известно, что задержанный ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение установленной скорости движения. За оставление места ДТП сотрудники ГИБДД составили еще один административный протокол. Суд может лишить водительских прав нарушителя или арестовать на 15 суток.

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