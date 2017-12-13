В Иркутске задержан водитель иномарки, сбивший школьницу на «зебре»

Иркутские полицейские разыскали водителя иномарки, скрывшегося после наезда на школьницу. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Авария произошла 12 декабря около 12 часов дня в областном центре. По первоначальной информации полицейских, неизвестный водитель на автомобиле «Тойота Королла Спасио» сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу по улице Богдана Хмельницкого. После автомобилист скрылся с места ДТП, не оказав медпомощи шестикласснице и не сообщив об инциденте правоохранителям.

Автоинспекторы в городе объявили план «Перехват». В результате предполагаемый виновник был задержан. Им оказался 34-летний мужчина. Почему скрылся с места аварии, он рассказал на видео: