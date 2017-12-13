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04:17 (мск), источник: Вести Иркутск

Тушить здание цирка учились пожарные в Иркутске

Пожарные тренировались тушить большие здания. На площади у цирка прошли учения.

Источник: Вести Иркутск

Пожарные тренировались тушить большие здания. На площади у цирка прошли учения.

Задействовали шесть единиц техники и бойцов сразу двух частей. Отрабатывали также взаимодействие с персоналом учреждения. По сигналу тревоги акробаты и клоуны за две минуты должны были собраться в фойе. С этим они справились. А вот «спасать» из мнимого огня медведей и обезьян пожарные не стали. Ведь дикие животные не любят лишнего беспокойства.

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