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07:04 (мск), источник: Комсомольская правда

Купить елку в Новосибирске: цены, адреса елочных базаров

Корреспонденты «Комсомолки» отправились на базары и в магазины, чтобы купить елку в Новосибирске.

До Нового года осталось чуть больше двух недель, а это значит, что пора позаботиться и о главном символе праздника. Вот и наши корреспонденты пошли по елки — настоящие и искусственные.

АЛТАЙСКИЕ ПИХТЫ ЗА 8 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

…Первой нашей точкой стал елочный базар у Новосибирского цирка. Точка открылась пару дней назад, но дорожку к ней народ уже протоптал: на наших глазах елочку для себя выбрал дедушка-пенсионер, и девочка-школьница, пришедшая с мамой.

— На самом деле лучше покупать елку именно сейчас, пока температура не ниже -10, -15, — объясняет нам хвойные премудрости продавец Александр Денисов. — В морозы веточки становятся очень хрупкими, и хвоя с них быстро осыплется.

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Еще один секрет хороших елок — никаких пожухлых кончиков на ветках, иначе вы рискуете купить долго пролежавшую таежную красавицу.

К слову, везут новогодние деревца из Алтайского края и Иркутской области, стоят они от 700 до 6 — 8 тысяч рублей (за эту сумму можно купить красивые макушки). Веточки, конечно, куда бюджетнее: за 10 лап — 350 рублей.

К слову, по соседству продавались веточки с шишками, их цена была повыше — 150 рублей за пару штук. Нашли мы и пару искусственных елочек: если вас устроит миниатюрная 30-сантиметровая красавица, то обойдется она в 150 рублей, а елочка высотой в 60 сантиметров — 300 рублей.

ПОЧЕМУ ПЛЕНКА ЛУЧШЕ ЛЕСКИ.

Затем мы пошли в торговый центр «Галерея Новосибирск», чтобы отыскать уже искусственные елочки побольше. Если вам нужен эконом-вариант, то можете заглянуть в магазин «Магнит»: елка из ПВХ (в народе его называют «пленка») высотой 1,7 метра обойдется в 1299 рублей, а 1,2 метра — 449 рублей.

А на третьем этаже, возле «Детского мира», развернулся настоящий елочный базар: здесь искусственные пушистые красавицы высотой чуть более 2 метров стоят 6 — 8 тысяч рублей. Самым дорогим оказалось новогоднее дерево высотой 4 метра — за него просят 15 тысяч рублей.

Мы озаботились не только финансовым, но и сугубо практическим вопросом: какая из елочек прослужит дольше?

— Искусственные елки изготавливаются из ПВХ или лески. Я бы советовала выбирать ПВХ, потому что этот материал мягче, о него нельзя поцарапаться, и он не осыпается, — говорит Ирина Кожатова. — Из всех производителей я бы порекомендовала остановиться на российских фирмах: их елки более качественные.

Как бы то ни было, выбирать вам! И отличного вам предновогоднего настроения!

КОНКРЕТНО.

Карта со всеми елочными базарами города размещена на официальном сайте мэрии Новосибирска.

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО.

Чтобы елка дольше простояла…

Вот несколько советов от Александра Денисова:

1. Если вы покупаете елку до 15 декабря, то лучше поставить ее на балкон. А уже после этой даты занести в квартиру.

2. Прежде чем наряжать елку, обязательно дайте ей после улицы немного постоять при комнатной температуре, чтобы ветки «распустились».

3. Стоять елка должна в воде или мокром песке.

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