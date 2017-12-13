Новосибирск начали украшать к Новому году
Сегодня в Новосибирске монтируют главную новогоднюю елку — она, традиционно, на площади Ленина. Меняются к празднику, впрочем, не только центральные улицы.
Сегодня в Новосибирске монтируют главную новогоднюю елку — она, традиционно, на площади Ленина. Меняются к празднику, впрочем, не только центральные улицы.
Яна Бугакова, корреспондент: «Новосибирск готовится к Новому году. Конечно, главное — чтобы настроение было у тебя внутри, но внешняя атмосфера тоже очень важна. Посмотрим, как Новосибирск украсили в этом году. Мы сейчас на Красном проспекте, здесь появилась такая растяжка — написано: «С Новым годом!» На столбах — красивая иллюминация, гирлянды.
А это — площадь Ленина. Традиционно, елки у Оперного театра нарядили вот такими гирляндами, а напротив — главная елка Новосибирска. Ее начали монтировать, и пока она не украшена — такая мрачная, — но в мэрии пообещали, что к концу недели она уже засверкает разными огнями.
Вот такие рекламные конструкции — тоже часть новогоднего украшения города. Фотографии для них кропотливо собирали по музеям. Вот здесь, например, изображена площадь Ленина 1958 года — именно такой была главная елка на главной площади Новосибирска в тот год.
Украшают не только центр Новосибирска — во всех районах города пытаются создать новогоднее настроение: это — Ленинский, администрация — посмотрите, какая красота! И как пообещали в мэрии, это — только начало. Ближе к Новому году город станет еще ярче и еще красивее.