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07:26 (мск), источник: Nur.kz

Отвергнутый на родине казахстанец покорил жюри шоу «Голос Турции»

Астанчанин Асет Закиров покорил жюри вокального проекта «O ses Türkiye», являющийся лицензионным аналогом международного шоу The Voice. Казахстанец исполнил знаменитую песню «All Of Me» и попал в команду турецкой певицы Hadise, передает NUR.KZ.

Асету 24 года, сейчас он учится в магистратуре университета Hacettepe University в Анкаре.

«Музыкой я занимаюсь с детства и к конкурсам уже привык. Интерес к музыке появился впервые, когда отец подарил мне электронное пианино. После этого я начал выступать на школьных концертах, участвовать на различных творческих конкурсах. В более осознанном возрасте начал писать свою музыку, писал также для других исполнителей. В прошлом году выпустил свой дебютный сингл Жүрек Әні».

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До того, как попасть на телевизионную версию шоу, парень прошел два этапа прослушивания и только потом получил пропуск на «слепые» прослушивания, которые показали на турецком канале TV8.

«Конкурс очень интересный, участники и судьи дружелюбные. Здесь меня очень поддержали соотечественники, студенты со всех городов Турции звонили и писали мне. А также друзья с университета очень поддержали, поехали со мной на проект в Стамбул. Особо хочу отметить турецкую публику, которая встретила меня очень тепло, ни разу на сцене не почувствовал себя “чужим”, все были очень дружелюбные».

Следующий этап проекта ожидается уже в январе. Сейчас Асет усердно работает над собой.

«Подготовка идет полным ходом, сейчас работаю над вокальными данными, чтобы выступить еще лучше. Также придумываю себе новый имидж и подбираю новые песни к репертуару. Думаю, если буду изо всех сил стараться, не стоять на одном месте и развиваться, то добьюсь таких же высот, как и наш Димаш Кудайбергенов, и стану музыкантом мирового уровня».

Казахстанец отметил, что на первый этап посчитал нужным исполнить мировой хит, однако в дальнейшем студент надеется, что ему удастся спеть на казахском.

«Песня John Legend — “All Of Me” — та песня, которая действительно мне очень нравится и вызывает во мне море чувств. К тому же, я являюсь поклонником творчества этого исполнителя с мировым именем. А так в дальнейшем был бы очень рад спеть и на своем родном языке».

Оказалось, что Асет и в Казахстане участвовал в аналогичных музыкальных проектах, однако все заканчивалось неудачей.

«Так получалось, что двери все время закрывались передо мной. У меня нет никакой обиды на это, как раз таки наоборот, я очень рад, что со мной все это произошло, так как эти события подтолкнули меня на другие подвиги и научили двигаться только вперед и развиваться».

Во время загрузки произошла ошибка.

Асет выбрал в наставники турецкую певицу Hadise, которую казахстанец покорил своим выступлением. Она даже исполнила кусочек песни вместе с ним.

«В Турции ее считают местной Beyoncе. Я давно являюсь ее поклонником, очень понравились ее живые выступления. В плане музыкального вкуса у нас очень много общего. Она является именно тем наставником, кто может меня научить тем навыкам, которые действительно понадобятся в моей дальнейшей музыкальной деятельности. Мне удалось пообщаться с ней немного во время и после шоу. Очень приятный человек, было такое чувство будто мы просто друзья и знаем друг друга очень давно. Ей очень понравилось мое выступление. Она сказала, что почувствовала то, что голос идет от сердца, а также, что у меня очень хорошо получается делать фальцеты».

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