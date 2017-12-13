Отвергнутый на родине казахстанец покорил жюри шоу «Голос Турции»

Асету 24 года, сейчас он учится в магистратуре университета Hacettepe University в Анкаре.

«Музыкой я занимаюсь с детства и к конкурсам уже привык. Интерес к музыке появился впервые, когда отец подарил мне электронное пианино. После этого я начал выступать на школьных концертах, участвовать на различных творческих конкурсах. В более осознанном возрасте начал писать свою музыку, писал также для других исполнителей. В прошлом году выпустил свой дебютный сингл Жүрек Әні».

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До того, как попасть на телевизионную версию шоу, парень прошел два этапа прослушивания и только потом получил пропуск на «слепые» прослушивания, которые показали на турецком канале TV8.

«Конкурс очень интересный, участники и судьи дружелюбные. Здесь меня очень поддержали соотечественники, студенты со всех городов Турции звонили и писали мне. А также друзья с университета очень поддержали, поехали со мной на проект в Стамбул. Особо хочу отметить турецкую публику, которая встретила меня очень тепло, ни разу на сцене не почувствовал себя “чужим”, все были очень дружелюбные».

Следующий этап проекта ожидается уже в январе. Сейчас Асет усердно работает над собой.

«Подготовка идет полным ходом, сейчас работаю над вокальными данными, чтобы выступить еще лучше. Также придумываю себе новый имидж и подбираю новые песни к репертуару. Думаю, если буду изо всех сил стараться, не стоять на одном месте и развиваться, то добьюсь таких же высот, как и наш Димаш Кудайбергенов, и стану музыкантом мирового уровня».

Казахстанец отметил, что на первый этап посчитал нужным исполнить мировой хит, однако в дальнейшем студент надеется, что ему удастся спеть на казахском.

«Песня John Legend — “All Of Me” — та песня, которая действительно мне очень нравится и вызывает во мне море чувств. К тому же, я являюсь поклонником творчества этого исполнителя с мировым именем. А так в дальнейшем был бы очень рад спеть и на своем родном языке».

Оказалось, что Асет и в Казахстане участвовал в аналогичных музыкальных проектах, однако все заканчивалось неудачей.

«Так получалось, что двери все время закрывались передо мной. У меня нет никакой обиды на это, как раз таки наоборот, я очень рад, что со мной все это произошло, так как эти события подтолкнули меня на другие подвиги и научили двигаться только вперед и развиваться».

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Асет выбрал в наставники турецкую певицу Hadise, которую казахстанец покорил своим выступлением. Она даже исполнила кусочек песни вместе с ним.