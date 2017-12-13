Названы самые интересные места для путешествия в 2018 году
Редакция журнала National Geographic составила список самых интересных мест для туристов со всего мира.
Редакция журнала National Geographic составила список самых интересных мест для туристов со всего мира.
На первое место авторы рейтинга поместили город Харар в Эфиопии. Путешественников, которые отважатся его посетить, могут заинтересовать 82 мечети, лучшее в стране пиво и великолепный кофе, а также тот факт, что по ночам в город приходят гиены, которых даже специально подкармливают.
На второй строчке рейтинга оказалась провинция Жужуй в Аргентине. Ее главная достопримечательность — красивейшая долина
Третье место в списке досталось Тбилиси: по их мнению, туристам стоит посетить этот город ради разнообразия архитектурных стилей, хинкали и легендарного гостеприимства местных жителей.
В десятку эксперты издания включили также австралийский Сидней и мексиканский штат Оахака, Вену, остров Оаху на Гавайях, Мальме, Иорданию и Дублин.