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07:51 (мск), источник: Комсомольская правда

В Иркутской области открыли памятную доску Сергею Шевчуку, погибшему на Северном Кавказе

Мемориал установили на здании школы в Зиме, где он учился.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 11 декабря, в Иркутской области почтили память земляка, который в 2003 году отправился в служебную командировку на Северный Кавказ и не вернулся. Мемориал сотруднику ОВД Сергею Шевчуку установили на стене школы № 9 в городе Зима, где он когда-то учился. На открытие памятной доски пришли полицейские, ветераны МВД, ветераны войны в Афганистане и на Северном Кавказе, а также родственники и знакомые Сергея.

— Полковник полиции Евгений Ворожцов выразил признательность и благодарность родственникам Сергея Шевчука, — рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. — Он призвал молодое поколение чтить память людей, которые отдали свои жизни во имя мира, добра и справедливости, и гордиться своими героями.

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