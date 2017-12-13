В Иркутской области открыли памятную доску Сергею Шевчуку, погибшему на Северном Кавказе
Мемориал установили на здании школы в Зиме, где он учился.
Мемориал установили на здании школы в Зиме, где он учился.
В понедельник, 11 декабря, в Иркутской области почтили память земляка, который в 2003 году отправился в служебную командировку на Северный Кавказ и не вернулся. Мемориал сотруднику ОВД Сергею Шевчуку установили на стене школы № 9 в городе Зима, где он
— Полковник полиции Евгений Ворожцов выразил признательность и благодарность родственникам Сергея Шевчука, — рассказывают в