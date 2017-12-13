Детская шалость послужила причиной гибели мальчиков на пожаре в Аларском районе Приангарья
Меры профилактики пожаров обсудили на Комиссии при региональном правительстве.
Меры профилактики пожаров обсудили на Комиссии при региональном правительстве.
Детская шалость с огнем послужила наиболее вероятной причиной гибели мальчиков в Аларском районе Иркутской области 11 декабря. Вопрос об оперативной обстановке стал основным на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при правительстве. Оно состоялась под руководством первого заместителя губернатора — председателя правительства Иркутской области Руслана Болотова накануне, 12 декабря. В режиме видеосвязи присутствовали главы муниципальных образований региона. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Как сообщил на заседании начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов, меньше чем за месяц на пожарах в регионе погибло 16 человек. «Наиболее резонансные из последних пожаров с гибелью людей произошли за последние две недели. 30 ноября в Осинском районе погибли три человека, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. 10 декабря в садоводстве Усольского района погибло пять человек, в том числе один ребенок. Причина пожара — нарушение правил эксплуатации электрооборудования. 11 декабря в частном доме в Аларском районе погибли двое детей. Наиболее вероятной причиной послужила детская шалость с огнем. На момент пожара дети оставались дома одни», — сказал Валентин Нелюбов.
Для предотвращения подобных трагедий необходимо обследовать и принимать неотложные меры по ремонту и восстановлению печного отопления и электропроводки в домах многодетных семей, одиноких пенсионеров, инвалидов и семей, находящихся в социально опасном положении.
Напомним, двое детей погибли во время пожара в Аларском районе Иркутской области 11 декабря. По предварительной информации, их мать отлучилась на некоторое время, а при возращении уже не смогла спасти собственных сыновей. Известно, что ранее семья не попадала в поле зрения полиции и считалась благополучной. В
Нукутский следственный отдел СУ СКР по Иркутской области возбудил уголовное дело по факту гибели двоих детей на пожаре в Аларском районе. Расследование ведется по признакам преступления, предусмотренного часть 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».