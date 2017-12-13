Детская шалость послужила причиной гибели мальчиков на пожаре в Аларском районе Приангарья

Детская шалость с огнем послужила наиболее вероятной причиной гибели мальчиков в Аларском районе Иркутской области 11 декабря. Вопрос об оперативной обстановке стал основным на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при правительстве. Оно состоялась под руководством первого заместителя губернатора — председателя правительства Иркутской области Руслана Болотова накануне, 12 декабря. В режиме видеосвязи присутствовали главы муниципальных образований региона. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.

Как сообщил на заседании начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов, меньше чем за месяц на пожарах в регионе погибло 16 человек. «Наиболее резонансные из последних пожаров с гибелью людей произошли за последние две недели. 30 ноября в Осинском районе погибли три человека, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. 10 декабря в садоводстве Усольского района погибло пять человек, в том числе один ребенок. Причина пожара — нарушение правил эксплуатации электрооборудования. 11 декабря в частном доме в Аларском районе погибли двое детей. Наиболее вероятной причиной послужила детская шалость с огнем. На момент пожара дети оставались дома одни», — сказал Валентин Нелюбов.

Для предотвращения подобных трагедий необходимо обследовать и принимать неотложные меры по ремонту и восстановлению печного отопления и электропроводки в домах многодетных семей, одиноких пенсионеров, инвалидов и семей, находящихся в социально опасном положении.

Напомним, двое детей погибли во время пожара в Аларском районе Иркутской области 11 декабря. По предварительной информации, их мать отлучилась на некоторое время, а при возращении уже не смогла спасти собственных сыновей. Известно, что ранее семья не попадала в поле зрения полиции и считалась благополучной. В пресс-службе ГУ МВД отметили, что только за последние неполные полтора месяца от последствий пожаров в жилых домах в регионе погибли девять детей. В ряде случаев они находились без присмотра со стороны взрослых. В связи с этим спасатели и полицейские просят граждан уделить особое внимание противопожарной безопасности, тем более, в условиях очередного похолодания.