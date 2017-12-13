Хабаровские школьники отправятся на каникулы в конце декабря
На время отдыха для них подготовили программу развлечений.
На время отдыха для них подготовили программу развлечений.
В дальневосточной столице зимние каникулы для школьников начнутся с 30 декабря и продлятся до 10 января. В праздничные выходные в городе пройдут концерты для детей и подростков. Накануне Нового года во всех школах проведут конкурсы, утренники, новогодние дискотеки и карнавалы.
Во время каникул школьники посетят катки, ледовые городки, театры и кинотеатры. Учреждения дополнительного образования проведут театрализованные представления, игры и
Как сообщает
Главным событием в преддверии Нового года станет ледовое представление — подарок школьникам от мэра города. На праздник пригласят около десяти тысяч человек. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», ещё несколько подростков отправятся на Кремлёвскую ёлку в составе делегации края.