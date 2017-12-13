Хабаровские школьники отправятся на каникулы в конце декабря

В дальневосточной столице зимние каникулы для школьников начнутся с 30 декабря и продлятся до 10 января. В праздничные выходные в городе пройдут концерты для детей и подростков. Накануне Нового года во всех школах проведут конкурсы, утренники, новогодние дискотеки и карнавалы.

Во время каникул школьники посетят катки, ледовые городки, театры и кинотеатры. Учреждения дополнительного образования проведут театрализованные представления, игры и мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров. Планируется, что в праздничных мероприятиях примут участие больше 8,5 тысячи человек.

Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, в 61 учреждении образования 3, 4, 5, 9 и 10 января будут работать лагеря с дневным пребыванием. Стоимость путёвки за пять дней с двухразовым питанием составит около 1440 рублей, из которых родительская плата — 1063 рублям. Оставшуюся сумму выделят из муниципального бюджета.