Проекты красноярских учёных получили поддержку нефтяников

«Эвенкийский олень» — это флагманский проект, которым учёные СФУ занимаются уже три года. За это время при помощи электронных ошейников удалось отследить путь миграции северных животных. Потом на основе полученных данных будет создано уникальное пособие для школьников и студентов. Кроме того, впервые при помощи ВСНК создадут «Красную книгу Эвенкии», в которую войдут редкие виды животных северного края.



«Вернуться к теме исчезающих видов, редких видов животных, актуализировать эту тему на сегодняшнюю дату — это то, чем нужно заниматься, потому что сегодня учёные и население не имеют представления о том, сколько и какие виды животных сохранились в Эвенкии и как их нужно сохранять», — пояснил помощник генерального директора по работе с органами власти и СМИ АО «ВСНК» Сергей Дубинцов.



Нефтяники помогут и «Возрождению эвенкийского языка». Именно такое название получил проект лингвистов СФУ. Эвенки всё меньше используют родную речь, и необходимо зафиксировать живые тексты носителей языка и помочь местным учителям передать свои знания детям.



«Если говорить о сохранении языка, конечно же, на сегодняшний день это тоже важно, особенно для молодёжи. Кстати, язык тоже связан с оленем. Эвенкийский язык процентов на 70−80 связан с оленем. Поэтому сохранение оленя это по сути сохранение языка», — отметил президент Красноярской региональной ассоциации коренных малочисленных народов Севера Артур Гаюльский.



Социальные проекты ВСНК востребованы в Эвенкии, и местные жители даже просят их расширить. Например, вешать радиоошейники и на домашних оленей, чтобы чётко знать, где сейчас находятся стада.





Дмитрий БЫЗОВ



