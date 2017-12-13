Александр Аргучинцев уволился с поста ректора Иркутского госуниверситета

Источник: IrkutskMedia.ru

Информация об увольнении из Иркутского госуниверситета бывшего ректора вуза Александра Аргучинцева появилась в некоторых СМИ. В пресс-службе ИГУ корр. ИА IrkutskMedia сообщили, что бывший руководитель ушел только с поста ректора, а на математический факультет, где он преподает, заявление об увольнении не поступало.

— Александр Аргучинцев ушел только с поста ректора, но с математического факультета он не увольнялся. Сейчас он находится в отпуске, — сообщили в пресс-службе.