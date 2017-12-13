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05:08 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Александр Аргучинцев уволился с поста ректора Иркутского госуниверситета

Экс-руководитель вуза останется преподавателем на математическом факультете.

Источник: IrkutskMedia.ru

Информация об увольнении из Иркутского госуниверситета бывшего ректора вуза Александра Аргучинцева появилась в некоторых СМИ. В пресс-службе ИГУ корр. ИА IrkutskMedia сообщили, что бывший руководитель ушел только с поста ректора, а на математический факультет, где он преподает, заявление об увольнении не поступало.

— Александр Аргучинцев ушел только с поста ректора, но с математического факультета он не увольнялся. Сейчас он находится в отпуске, — сообщили в пресс-службе.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что директор Института динамики систем и теории управления имени Матросова СО РАН, научный руководитель Иркутского научного центра СО РАН Игорь Бычков назначен исполняющим обязанности ректора Иркутского государственного университета. Начальник отдела Департамента государственной службы, кадров и мобилизационной подготовки министерства образования и науки РФ представил его кандидатуру на собрании руководителей подразделений вуза 6 декабря.

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