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05:18 (мск), источник: Вести Приморье

В пятницу на Приморье выйдет малоактивный циклон

Днем в пятницу, 15 декабря, с севера Корейского полуострова на центральную часть Японского моря выйдет малоактивный циклон, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха существенно не изменится, сохранится морозная погода.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +1° 44% 753 мм рт. ст. 10 м/с

Сегодня, 13 декабря, и в ближайшие сутки погоду в Приморье переменная облачность, небольшой снег пройдет лишь в отдельных районах, — сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Примгидромета. Ветер северный умеренный, на побережье сильный. Температура воздуха в ночные часы составит −18…−23°C, в горных районах до -33°C, на побережье −12…−17°C. Фон дневных температур будет от -4 до -17°C.

Днем в пятницу, 15 декабря, с севера Корейского полуострова на центральную часть Японского моря выйдет малоактивный циклон, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха существенно не изменится, сохранится морозная погода.

Во Владивостоке сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный сильный. Температура воздуха −10…−12°C, в утренние часы −16…−18°C.

14 декабря, в четверг, в краевом центре переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Холодно, температура воздуха ночью −15…−18°C, днем −8…−11°C.

В пятницу сохранится погода без осадков. Ветер стихнет и немного потеплеет, ночью до −12…−15°C, днем до −5…−8°C.

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