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05:22 (мск), источник: Baikal-info.ru

Гранты получат 37 научных проектов для развития Иркутской области

Гранты получат 37 научных проектов для социально-экономического развития Иркутской области.

Гранты из бюджетов правительства Иркутской области и Российского Фонда фундаментальных исследований на сумму 20 млн рублей получат 37 проектов фундаментальных исследований для социально-экономического развития Иркутской области. Как сообщает 12 декабря 2017 года пресс-служба правительства региона, они касаются изучения агро- и биотехнологий, новых технологий переработки сельскохозяйственного сырья, нефтегазохимические и фармацевтические технологии, а также проблем рационального, ресурсосберегающего и экологически чистого природопользования в прибрежной зоне озера Байкал.

Указанные проекты вошли в перечень победителей конкурса научных работ, выполняемых в интересах развития Иркутской области. Участниками конкурса стали как физические лица, так и коллективы научных работников, аспирантов, студентов. Всего на конкурс были представлены 152 научных проекта со всей России.

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