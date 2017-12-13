Гранты получат 37 научных проектов для развития Иркутской области
Гранты получат 37 научных проектов для
Гранты получат 37 научных проектов для
Гранты из бюджетов правительства Иркутской области и Российского Фонда фундаментальных исследований на сумму 20 млн рублей получат 37 проектов фундаментальных исследований для
Указанные проекты вошли в перечень победителей конкурса научных работ, выполняемых в интересах развития Иркутской области. Участниками конкурса стали как физические лица, так и коллективы научных работников, аспирантов, студентов. Всего на конкурс были представлены 152 научных проекта со всей России.