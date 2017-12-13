Гранты получат 37 научных проектов для развития Иркутской области

Гранты из бюджетов правительства Иркутской области и Российского Фонда фундаментальных исследований на сумму 20 млн рублей получат 37 проектов фундаментальных исследований для социально-экономического развития Иркутской области. Как сообщает 12 декабря 2017 года пресс-служба правительства региона, они касаются изучения агро- и биотехнологий, новых технологий переработки сельскохозяйственного сырья, нефтегазохимические и фармацевтические технологии, а также проблем рационального, ресурсосберегающего и экологически чистого природопользования в прибрежной зоне озера Байкал.