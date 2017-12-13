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05:20 (мск), источник: Baikal-info.ru

Искусственное покрытие приобретут для футбольного поля стадиона в Шелехове

Искусственное покрытие для футбольного поля стадиона «Строитель» в Шелехове планируется приобрести в 2018 году.

В 2018 году Иркутская область получит из федерального бюджета на закупку комплекта искусственного покрытия для футбольного поля 8 млн 540 тысяч рублей, из областного бюджета будет выделено 2 млн 270 тысяч рублей. Об этом 12 декабря 2017 года сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра спорта области Илью Резника. Покрытие планируется приобрести для футбольного поля стадиона «Строитель» в Шелехове.

Илья Резник также рассказал, что министерство спорта Приангарья получило сертификат соответствия на искусственное покрытие для футбольного поля на стадионе «Локомотив» в Иркутске. «Сертификат подтверждает качество футбольного поля и соответствие всем требованиям безопасности», — сказал он и напомнил, что искусственное покрытие приобретено за счет субсидии в размере 11 млн 265 тысяч рублей, полученной по федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации» на 2016−2020 годы.

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