Искусственное покрытие приобретут для футбольного поля стадиона в Шелехове
Искусственное покрытие для футбольного поля стадиона «Строитель» в Шелехове планируется приобрести в 2018 году.
Искусственное покрытие для футбольного поля стадиона «Строитель» в Шелехове планируется приобрести в 2018 году.
В 2018 году Иркутская область получит из федерального бюджета на закупку комплекта искусственного покрытия для футбольного поля 8 млн 540 тысяч рублей, из областного бюджета будет выделено 2 млн 270 тысяч рублей. Об этом 12 декабря 2017 года сообщает
Илья Резник также рассказал, что министерство спорта Приангарья получило сертификат соответствия на искусственное покрытие для футбольного поля на стадионе «Локомотив» в Иркутске. «Сертификат подтверждает качество футбольного поля и соответствие всем требованиям безопасности», — сказал он и напомнил, что искусственное покрытие приобретено за счет субсидии в размере 11 млн 265 тысяч рублей, полученной по федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации» на 2016−2020 годы.