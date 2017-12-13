Долги за воду спишут приморцам
КГУП «Приморский водоканал» спишет должникам пеню после Нового года, сообщает Deita. ru со ссылкой на учреждение.
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КГУП «Приморский водоканал» спишет должникам пеню после Нового года, сообщает Deita. ru со ссылкой на учреждение.
Однако, эта опция предусмотрена только для тех, кто оплатит долги. «При условии погашения задолженности и оплаты начислений в декабре 2017 г. в срок до 31 декабря 2017 г. производится списание пени», — сообщает водоканал.
Факт списания пени будет отражен в квитанциях за февраль 2018 года.
Михаил Грач.