Новый рейс Дальнереченск — Восток запускают в Приморье
Первый полет по этому маршруту назначен на 21 декабря.
Первый полет по этому маршруту назначен на 21 декабря.
Владивосток, 13 декабря, PrimaMedia.
Новый авиарейс из Дальнереческа в поселок Восток и обратно начнет регулярно выполнять в Приморье с 21 декабря авиакомпания «Аврора». Полеты будут проходить два раза в неделю — по вторникам и четвергам, сообщили ИА PrimaMedia в
Вылет из Дальнереченска будет выполняться в 13.45 с прибытием в Восток в 14.35, вылет обратного рейса в Дальнереченск — 15.50.
Обслуживать линию будут воздушные суда DHC-6. Время в полете составит менее одного часа. Стоимость перелета (в одну сторону) — 1 255 рублей.
Поселок городского типа Восток — центр и единственный населенный пункт Востокского городского поселения — находится в Красноармейском районе Приморского края, приравнен к районам Крайнего Севера.
Рейс Дальнереченск — Восток — десятый регулярный внутрикраевой рейс в Приморье, который будет выполнять авиакомпания «Аврора», в сотрудничестве с администрацией Приморского края реализуя программу развития региональных авиаперевозок в Дальневосточном федеральном округе.