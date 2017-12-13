Новый рейс Дальнереченск — Восток запускают в Приморье

Владивосток, 13 декабря, PrimaMedia.

Новый авиарейс из Дальнереческа в поселок Восток и обратно начнет регулярно выполнять в Приморье с 21 декабря авиакомпания «Аврора». Полеты будут проходить два раза в неделю — по вторникам и четвергам, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе авиакомпании.

Вылет из Дальнереченска будет выполняться в 13.45 с прибытием в Восток в 14.35, вылет обратного рейса в Дальнереченск — 15.50.

Обслуживать линию будут воздушные суда DHC-6. Время в полете составит менее одного часа. Стоимость перелета (в одну сторону) — 1 255 рублей.

Поселок городского типа Восток — центр и единственный населенный пункт Востокского городского поселения — находится в Красноармейском районе Приморского края, приравнен к районам Крайнего Севера.