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06:08 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Новый рейс Дальнереченск — Восток запускают в Приморье

Первый полет по этому маршруту назначен на 21 декабря.

Владивосток, 13 декабря, PrimaMedia.

Новый авиарейс из Дальнереческа в поселок Восток и обратно начнет регулярно выполнять в Приморье с 21 декабря авиакомпания «Аврора». Полеты будут проходить два раза в неделю — по вторникам и четвергам, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе авиакомпании.

Вылет из Дальнереченска будет выполняться в 13.45 с прибытием в Восток в 14.35, вылет обратного рейса в Дальнереченск — 15.50.

Обслуживать линию будут воздушные суда DHC-6. Время в полете составит менее одного часа. Стоимость перелета (в одну сторону) — 1 255 рублей.

Поселок городского типа Восток — центр и единственный населенный пункт Востокского городского поселения — находится в Красноармейском районе Приморского края, приравнен к районам Крайнего Севера.

Рейс Дальнереченск — Восток — десятый регулярный внутрикраевой рейс в Приморье, который будет выполнять авиакомпания «Аврора», в сотрудничестве с администрацией Приморского края реализуя программу развития региональных авиаперевозок в Дальневосточном федеральном округе.

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