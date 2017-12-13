Эксперты проверили качество продуктов в дискаунтерах и гипермаркетах Красноярска

Источник: РИА "Новости"

Специалисты центра стандартизации и метрологии в Красноярске оценили качество продуктов, купленных в пяти торговых точках города. Для исследования эксперты приобрели пельмени, рыбные пресервы, творог, сметану и хлеб. Всего специалистам пришлось изучить 25 образцов продуктов, пользующихся спросом у покупателей.

Продукты покупались в следующих магазинах: ООО «Русь-27» (ул. Вавилова д. 1, стр. 39), дискаунтер «Батон» (пр. им. газеты «Красноярский рабочий, 105), ООО «О КЕЙ» (пер. Сибирский, 5а), ООО «Лента» (ул. Свердловская, 73) и ООО «Метро Кэш энд Керри» (ул. Кутузова д. 1, к. 196).

Замечаний к условиям хранения торговые точки не получили, но контроль за продукцией продовольственные сети должны ужесточить. Ни один магазин не смог похвастаться безупречным качеством товаров.

По результатам исследования 40% продукции из ООО «Лента» не соответствуют требованиям нормативно-правовой документации. Больше нарушений выявлено в торговых сетях «О КЕЙ» — 60%, «Метро Кэш энд Кэрри» — 67%, дискаунтере «Батон» — 75%, в магазине «Русь-27» (гипермаркет «Аллея») — 80%.