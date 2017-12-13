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07:19 (мск), источник: Комсомольская правда

«Тренировка» всероссийской переписи населения пройдет в Минусинске

На этом городе специалисты опробуют новые методы статистических исследований.

«Тренировка» всероссийской переписи населения пройдет в Минусинске. Об этом «Комсомольской правде"-Красноярск рассказали в пресс-службе Красноярскстата.

Напомним, очередная всероссийская перепись населения запланирована на 2020 год. А до этого статистики должны провести пробное локальное исследование. В его ходе специалисты должны опробовать новые методы проведения опросов.

К примеру, в этот раз впервые при проведении переписи будут использовать электронные версии опросных листов.

— Эксперты полагают, что введение электронной анкеты позволит вовлечь в перепись рекордное количество граждан, и существенно снизит расходы на ее проведение, — говорят в Красноярскстате.

Всего же для проведения пробной переписи на территории Минусинска задействуют более 200 человек. Результаты тренировочного исследования проанализируют, чтобы решить, какие оптимальные способы задействовать в основной переписи.

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