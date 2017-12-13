Пожарно-спасательная служба Иркутской области получила 15 новых автоцистерн
Правительство Иркутской области передало 15 новых автоцистерн
Правительство Иркутской области передало 15 новых автоцистерн
Правительство Иркутской области передало 15 новых автоцистерн
Пожарные автоцистерны встанут на боевое дежурство в 15 населенных пунктах: в Нижнеилимском, Усольском, Нижнеудинском, Бодайбинском филиалах
Начальник управления по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и организации регионального государственного надзора министерства имущественных отношений Иркутской области Евгений Шевцев вручил ключи от автомобилей начальникам пожарных частей. Он отметил, что с 2012 по 2016 годы подразделения противопожарной службы получили 25 единиц новой основной пожарной техники. В 2017 году автопарк
«Правительство Иркутской области уделяет постоянное внимание защите населения и территории от пожаров и чрезвычайных ситуаций. Одним из приоритетных направлений является развитие и повышение уровня технической оснащенности
Начальник