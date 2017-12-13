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07:18 (мск), источник: Baikal-info.ru

Пожарно-спасательная служба Иркутской области получила 15 новых автоцистерн

Правительство Иркутской области передало 15 новых автоцистерн пожарно-спасательной службе региона.

Правительство Иркутской области передало 15 новых автоцистерн пожарно-спасательной службе региона. Об этом 13 декабря 2017 года сообщает пресс-служба правительства региона. Новая техника на сумму 100 млн рублей, в том числе оборудование для тушения торфяных пожаров, приобретена по государственной программе Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014−2020 годы.

Пожарные автоцистерны встанут на боевое дежурство в 15 населенных пунктах: в Нижнеилимском, Усольском, Нижнеудинском, Бодайбинском филиалах пожарно-спасательной службы региона, а также в четырех подразделениях прямого подчинения.

Начальник управления по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и организации регионального государственного надзора министерства имущественных отношений Иркутской области Евгений Шевцев вручил ключи от автомобилей начальникам пожарных частей. Он отметил, что с 2012 по 2016 годы подразделения противопожарной службы получили 25 единиц новой основной пожарной техники. В 2017 году автопарк пожарно-спасательной службы пополнился еще 15 пожарными автоцистернами. Пожарные автомобили имеют шасси повышенной проходимости и обеспечивают возможность передвижения по дорогам различных типов и пересеченной сельской местности. Они полностью укомплектованы специальным оборудованием и имеют все необходимое для эффективной работы.

«Правительство Иркутской области уделяет постоянное внимание защите населения и территории от пожаров и чрезвычайных ситуаций. Одним из приоритетных направлений является развитие и повышение уровня технической оснащенности пожарно-спасательных подразделений региона», — отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Василий Разумнов.

Начальник пожарно-спасательной службы Иркутской области Евгений Рязанов сообщил, что в 2017 — 2020 годы предусматривается ежегодное приобретение пожарно-спасательной техники с целью укомплектования подразделений.

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