В северной части Уфы откроется самый большой каток
Цены на посещение останутся такими же, что и в прошлом году.
Цены на посещение останутся такими же, что и в прошлом году.
В предстоящий четверг, 14 декабря, в Уфе на стадионе «Строитель» откроется самый большой каток в северной части города. С 17:00 он будет готов принять первых посетителей. Площадь ледяного покрытия составит 7 тысяч квадратных метров.
Для любителей кататься на коньках на «Строителе» будут обустроены буфет, гардероб, теплая раздевалка, прокат и заточка коньков, сообщает уфимская мэрия.
Каток на стадионе будет работать со вторника по пятницу с 17:00 до 21:00 часов, в выходные — с 14:00 до 21:00. В городской администрации обещают, что цены на посещение останутся такими же, как и в прошлом году.