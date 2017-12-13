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08:06 (мск), источник: Комсомольская правда

В северной части Уфы откроется самый большой каток

Цены на посещение останутся такими же, что и в прошлом году.

В предстоящий четверг, 14 декабря, в Уфе на стадионе «Строитель» откроется самый большой каток в северной части города. С 17:00 он будет готов принять первых посетителей. Площадь ледяного покрытия составит 7 тысяч квадратных метров.

Для любителей кататься на коньках на «Строителе» будут обустроены буфет, гардероб, теплая раздевалка, прокат и заточка коньков, сообщает уфимская мэрия.

Каток на стадионе будет работать со вторника по пятницу с 17:00 до 21:00 часов, в выходные — с 14:00 до 21:00. В городской администрации обещают, что цены на посещение останутся такими же, как и в прошлом году.

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