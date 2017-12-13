В северной части Уфы откроется самый большой каток

В предстоящий четверг, 14 декабря, в Уфе на стадионе «Строитель» откроется самый большой каток в северной части города. С 17:00 он будет готов принять первых посетителей. Площадь ледяного покрытия составит 7 тысяч квадратных метров.

Каток на стадионе будет работать со вторника по пятницу с 17:00 до 21:00 часов, в выходные — с 14:00 до 21:00. В городской администрации обещают, что цены на посещение останутся такими же, как и в прошлом году.